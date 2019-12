Halinspektører tilbage i Bellahøjhallen

Bellahøjhallen på Bellahøjvej - ved siden af det indtil videre lukkede Bellahøj Svømmestadion. Foto: ef

I begyndelsen af det nye år er halinspektørerne tilbage i fire københavnske haller, herunder Bellahøjhallen

Af Erik Fisker

Kultur- og Fritidsudvalget har netop udmøntet Borgerrepræsentationens beslutning om at genindføre halinspektører i udvalgte haller.

Halinspektørerne skal være med til at genskabe trygheden for brugerne, som har haft udfordringer med uro og utryghedsskabende adfærd.

– Flere haller har i perioder haft udfordringer med uromagere, og det kan københavnerne ikke være tjent med. Det skal være trygt at gå til fodbold, dans og andre fritidsaktiviteter. Derfor blev der i budgetaftalen afsat penge til tryghedsskabende indsatser, blandt andet halinspektører i fire haller, siger kultur-og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.

Samarbejde med foreninger

Borgmesteren kalder genindsættelsen af halinspektører for en start. Borgmesteren håber, at der kan findes politisk opbakning til at afsætte flere midler til en bydækkende ordning med samarbejder med lokale foreninger.

– Vi er ikke i mål endnu, for problemerne med uro flytter sig. Derfor arbejder jeg for, at vi får en løsning, der dækker alle haller i København. Hvor vi sætter ind med forebyggende indsatser og partnerskaber med lokale foreninger om øget tilstedeværelse i hallerne, siger hun.

FAKTA



Der bliver bemanding i Bellahøjhallen mandag til fredag kl.15 til 23 og lørdag-søndag kl.7-23 – foreløbig de næste fire år.