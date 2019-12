Hjælp til bioaffald på biblioteket

Københavnerne er ikke langt fra at nå det politisk fastsatte mål om at sortere 45 procent af husholdningsaffaldet. I december sættes slutspurten ind

Af Erik Fisker

På blot seks år rykkede københavnerne sig fra at sortere 27 procent af deres affald til knap 44 procent i 2018. Nu opfordrer kommunen københavnerne til at blive ekstra flittige med sorteringen for at nå det sidste stykke op til 45 procent i 2019. Herefter hedder det nye politiske mål 70 procent i 2024.

– December kommer nemt til at handle om at forbruge og smide det væk, vi ikke bruger længere. Det bedste for miljøet og klimaet vil selvfølgelig være at lægge en dæmper på forbrugsræs og madspild. Men som alternativ håber jeg, at københavnerne vil blive ekstra flittige med at huske at aflevere bl.a. pap fra de mange indkøb på nettet og aflagte juletræer til genanvendelse, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Selv om man godt kan sortere affald uden den grønne køkkenkurv, er det for nogle en barriere, hvis de mister den, eller aldrig har fået en, fordi man fx er flyttet til byen efter omdelingen i 2018.

Derfor er det nu muligt at hente bioposer og køkkenkurve på 18 af Københavns biblioteker. I forvejen kan man hente kurve og poser på genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer, ligesom de kan bestilles på kommunens hjemmeside.

Der er sorteret langt mere plast end forventet, en smule mindre pap og en del mindre bioaffald.

Bioposer og køkkenkurv kan bl.a. hentes her:

Biblioteket Rentemestervej

Brønshøj Bibliotek

Husum Bibliotek

Tingbjerg Bibliotek

Bioaffald kan blive til brændsel og gødning.