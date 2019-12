I 2025 skal alle bybusser køre miljørigtigt – i København

Bus 2A, drevet af elektricitet - her på Brønshøj Torv inden turen mod Tingbjerg. Foto: ef

-og det starter med bus 2A

Af Erik Fisker

I søndags blev der indsat el-busser på buslinje 2A og 18, og el-busserene på disse ruter skal helt erstatte dieselbusserne.

Omlægningen til el betyder blandt andet, at den årlige CO2-udledning fra busserne reduceres væsentligt, samt at støjen fra busserne bliver meget mindre samtidig med at kørslen forventes at blive noget mere komfortabel.

Transportminister Benny Engelbrecht deltog i indvielsen af de nye busser, og han ser det som et skridt på vejen mod en helt grøn busdrift inden for de kommende år.

– Med de nye el-busser er den grønne omstilling til nul-emission i fuld sving i Københavns og Frederiksberg kommuner. Det er i den grad en udvikling, vi bakker op om i regeringen, siger transportministeren i en pressemeddelelse.

– Nu vil mere end hver ottende bus, som københavnerne møder i byens gader, hverken larme, svine eller udlede CO2. Det er et afgørende skridt mod et grønnere København med ren luft – og jeg er utroligt glad for, at regeringen nu prioriterer den grønne omstilling til elbusser, så alle danskere kan få glæde af grønne busser, siger Københavns overborgmester Frank Jensen.

Borgerrepræsentationen har vedtaget, at alle byens dieselbusser skal udskiftes med el-busser eller busser med samme miljø- og støjegenskaber inden 2025.