IF Stadions ”Anja Andersen” bag sejr i nøglekamp

Michael Jensen har et engagement og et håndboldtalent som få, og han kan nogle ting, som ingen andre spillere i 2.divison kan. Hans evner var stærkt medvirkende til at IF Stadion vandt nøglekampen over TMS Ringsted 2 på udebane med 31-24

Af Henrik Hvillum

Cheftræner Thomas Schou indrømmer, at Michael Jensen kræver lidt mere opmærksomhed end de fleste af sine holdkammerater, for ellers får holdet ikke det maksimale ud af ham. Men har man en spiller, som selv scorer 7-8 mål, som Jensen gjorde mod TMS Ringsted, og ofte også har næstsidste hånd på bolden som oplægger, så er man nødt til at tage nogle særhensyn.

– Han kan på mange måder sammenlignes med Anja Andersen. Hun kunne også nogle ting på en håndboldbane, som ingen andre kunne. For at få det maksimale ud af sådan en spiller måtte trænerne give plads til hendes personlighed og stil. Sådan er det også med Michael i IF Stadion, og derfor er han så værdifuld for os, forklarer Thomas Schou.

Afgørelsen på kampen mod TMS Ringsted kom i det første kvarter af anden halvleg, hvor gæsterne fra hovedstaden bragte sig foran med 25-15. Det havde de sjællandske værter intet modtræk overfor, og selv om afslutningen blev lidt rodet, holdt forspringet så rigeligt til ”målstregen”, da sejren på 31-24 efterfølgende var i hus. Samtidig fik cheftræner Thomas Schou mulighed for at se et par af sine reservespillere i aktion.

Nem kamp inden jul

Inden julepausen venter en forventeligt nem kamp mod Dalby G&IF, som har tabt samtlige kampe i denne sæson. Hvis IF Stadion som ventet vinder den, er der kun et enkelt point op til topholdet SUS Nyborg i håndboldens 2.division, Pulje 3, forud for anden halvdel af sæsonen.

I anden turneringshalvdel møder fynboerne alle øvrige tophold på østsiden af Storebælt, hvilket kan vise sig at være til IF Stadions fordel. Husum-klubben har nemlig fordel af hjemmebane i mødet med det fynske tophold.