IF Stadions ildsjæl blev årets idrætsleder

Der var bred enighed om, at valget af Allan Juhl Jensen som ”årets idrætsleder” i Brønshøj-Husum forenede Sportsklubbers årlige uddeling var det helt rigtige

Af Henrik Hvillum

”Vi kan på det varmest indstille Alan Juhl Jensen til Årets idrætslederpris. Allan er klubmand og foreningsmenneske om en hals. Allan har i flere årtier været formand for håndboldklubben IF Stadion med en energi og et engagement, som sjældent har set sin lige”, lød det i bestyrelsens indstilling, som altså resulterede i den fornemme hæder til IF Stadions mangeårige formand.

Faktisk vidste jeg jo ikke, at det var mig der ville vinde. Jeg vidste faktisk ikke engang, at jeg var indstillet, før jeg læste det i Brønshøj-Husum Avis i sidste uge, så bestyrelsen havde holdt kortene tæt ind til kroppen. Derfor var jeg meget glad for den flotte tale der blev holdt, så det var vist meget tæt på en forræderisk tåre i øjenkrogen, afslører Allan Juhl Jensen.

Han kom i IF Stadion allerede som syv-årig, han har spillet 230 divisionskampe for klubben og været formand i 32 år, så sjældent har prædikatet klubmand været mere passende.

– Jeg er nok en af de få ”gamle idioter”, som holder fast ved min barndomsklub. Det der driver mig lige nu, ud over loyaliteten til klubben, er at vi nu igen er i gang med at få en ungdomsafdeling op at stå. Det kommer til at tage noget tid, men jeg har fået ny energi efter at vi fik vores nye hal for 2½ år siden, forklarer årets idrætsleder.