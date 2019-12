Jazz i Kulturhuset Pilegården

Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo. Foto: Anne Banner

Den lokale jazzklub i Brønshøj afholder julearrangement lørdag den 7. december, hvor klubben får besøg af Norbert Susemihl’s Joyful Gumbo.

Af Erik Fisker

Et enestående internationalt band med en høj standard for musikalsk kvalitet og fornemmelsen af musikken. Den tyske trompetist Norbert Susemihl har en nær relation til New Orleans, idet han hvert år tilbringer adskillige måneder i byen.

Med sig denne lørdag aften har han nogle fremragende musikere. Chris Tanner: Klarinet/vokal, Hans Ingelstam: Trombone, Hans Knudsen: Piano, Jens Kristian Andersen: Bas og Thomas Altmann: Trommer. Der er lagt op til en fantastisk aften med et band, hvor humøret altid er i top.

Der vil være fællesspisning kl. 18. Spisebilletter kan bestilles på tlf. 39653149, senest onsdag den 4. december kl. 12. Billetter til musikken kl. 20 kan købes ved indgangen. Entré-prisen er kr. 60.

Arrangementet er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.