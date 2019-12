Johanne fra Brønshøj er årets Luciabrud i Tivoli

Johanne fra Brønshøj Kirkes Pigekor skal være årets Luciabrud i Tivoli. Foto: presse

Af Erik Fisker

Den 18-årige Johanne Kristine Bjerre Olesen fra Brønshøj Kirkes Pigekor er valgt til at være årets Luciabrud i Tivoli, når omkring 100 korpiger går det traditionelle Luciaoptog fredag den 13. december, kl. 17.30 i den gamle forlystelsespark.

Optoget starter og slutter ved forlystelsen Tik Tak og indeholder adskillelige stemningsfulde melodier og selvfølgelig også den kendte Santa Lucia-sang.

Undervejs gør luciaoptoget holdt flere steder, så gæster får rig mulighed for at opleve koret på tæt hold i ro og mag.

– Det er vildt fedt, at det er mig, der er blevet spurgt. Jeg har været med i Tivolis Luciaoptog flere gange før, men i år kan jeg godt mærke, at der er lidt flere nerver på, fordi det er mig, der skal gå forrest. Men det skal nok gå, for publikum er så stille, mens vi synger, at det skaber en ganske unik stemning, siger Johanne Kristine Bjerre Olesen, der til daglig går på HF på Michael Skolen i Herlev.

Hun begyndte at synge i kor i Brønshøj Kirke, da hun var otte år, og sangen fylder da også meget for hende.

– Ja, det gør den. Sang gør mig glad, og det er en stor del af mig at synge. Og at synge meget, griner Johanne Kristine Bjerre Olesen.

En god tradition for Brønshøj Kirke

Det første luciaoptog i Tivoli blev afholdt for mere end 20 år siden, og i omkring halvdelen af årene har Brønshøj Kirkes Pigekor og de ældste fra kirkens børnekor været med.

– Det store Luciaoptog i Tivoli er en del af korets rytme, hvor vi er en del af et større fællesskab. Det er en fantastisk oplevelse for os alle, og det er også sjovt at være et kor, der synger uden for huset. På den måde kan vi synliggøre korsangen og nå bredere ud, siger organist og korleder Bente Kiil Toftegaard.

Dagen begynder tidligt for Brønshøj Kirkes korpiger, for allerede om morgenen skal de gå Luciaoptog i Go’ Morgen Danmark på TV 2.

– Det er tredje gang, at vi skal gå Luciaoptog på TV 2, og vi glæder os lige meget hver gang. Der er en særlig nerve ved at synge i en direkte tv-udsendelse, for det kræver stor fokus og maksimal koncentration. Og så er det sjovt at pudse formen af, siger Bente Kiil Toftegaard.

FAKTA

Lucia var ifølge myten en kvinde fra Sicilien, der led martyrdøden den 13. december 304.

Hun blev senere helgenkåret af den katolske kirke.

Santa Lucia er skytshelgen for blinde – hun rev sine øjne ud for ikke at friste mænd, da hun blev anbragt på et bordel.

Luciaoptoget er en gammel svensk tradition, som kom til Danmark i 1940’erne. Sangen ”Santa Lucia” er en siciliansk folkesang.