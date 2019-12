Jul i Brønshøj Vandtårn

Der er masser af spændende aktiviteter i Brønshøj Vandtårn . Foto: Københavns Kommune

For 6. år i træk tændes lys på Brønshøj Vandtårn, når julemåneden bydes velkommen med et festligt arrangement for hele familien lørdag den 7. december fra kl. 14

Af Redaktionen, redigeret