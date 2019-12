Juleaften i Bystævneparken

Formelt er det Foreningen til jobskabelse for psykisk sårbare (FJOPS), der står bag juleaften i Bystævneparken. Foto: colourbox

En gruppe af frivillige i Center for Specialundervisning for Voksne i Bystævneparken arrangerer juleaften for psykisk sårbare og folk der ikke rigtig har nogen at holde jul med.

Af Erik Fisker