Julegave fra Brønshøj-virksomhed til socialt udsatte

Henrik Siiger og Henning Ljungdahl fra Radiometer var med til at uddele Julehjælp sammen med Røde Kors sidste år. De var glade for at gøre en håndgribelig forskel i lokalområdet. Foto: presse

Julen kan være svær for økonomisk trængte familier. I Tingbjerg-Husum har Radiometer valgt at donere knap 50.000 kr. til Røde Kors’ julehjælp – det svarer til hjælp til alle de lokale familier, der fik julehjælp sidste år

Af Erik Fisker

Hvert år i december deler Røde Kors julehjælp ud til familier, der har behov for lidt økonomisk støtte til julehyggen. I Tingbjerg-Husum var der sidste år 49 familier, som modtog julehjælp i form af et gavekort på 800 kroner til en dagligvarebutik.

– Behovet for julehjælp stiger år efter år, og i år forventer vi, at 12.000 familier har brug for vores hjælp på landsplan. Det er en stor gave, når lokale virksomheder vælger at samarbejde med os, siger udviklingschef Ole Abildgaard Mikkelsen fra Røde Kors Hovedstaden.

Medarbejderne støtter op – og deler ud

Blandt Radiometers medarbejdere har der været opbakning – blandt andet har medarbejdere været med til at uddele Julehjælpen

– Vi deltog sidste år, og den taknemmelighed og varme, vi oplevede, var vi bare nødt til at være en del af igen i år, siger Henning Ljungdahl og suppleres af sin kollega Henrik Siiger: – Der er så meget, man kan støtte verden over, og det kan være svært at vide, hvor man skal starte og slutte. Men julen og lokalområdet er steder, hvor man kan gøre en meget håndgribelig forskel.

Og de to ingeniører er klar igen i år: – Knaphed på tid kan ofte komme i vejen for gode intentioner om at støtte velgørende formål. Derfor er vi meget begejstrede for, at vores arbejdsplads giver os muligheden, og vi varmer gerne æbleskiver til familierne igen, slutter de to kolleger.

En virksomhed, som vil gøre en lokal forskel

For Radiometer giver bidraget til Julehjælpen god mening, fordi det er en del af virksomhedens værdier at ville gøre en forskel, fortæller administrerende direktør Henrik Schimmell:

– Vi er en meget formålsdrevet virksomhed med en vision om at gøre en forskel, herunder også i vores nærområder. Røde Kors’ julehjælpskampagne gør en konkret og håndgribelig forskel for udsatte familier i Tingbjerg-Husum, og vi er stolte af og glade for at hjælpe familier i vores lokalområde med at få en bedre højtid, siger Henrik Schimmell.

Radiometer

Radiometer blev grundlagt i 1935, og har hovedkvarter i Brønshøj, hvor der arbejder mere end 1200 af de i alt 3800 medarbejdere på verdensplan. Virksomheden udvikler, fremstiller og markedsfører løsninger til blodprøvetagning, blodgasmåling, transkutan monitorering, immunoassay-analyser og de tilhørende IT-systemer.