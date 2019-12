Julehjælp i Bellahøj Kirke

Til at hjælpe ved uddelingen deltog fra venstre de to frivillige Susanne og Anette, sognepræst Asser Skude, Yamile fra menighedsplejen og Signe som frivillig hjælper. Foto: ef

Af Erik Fisker

Tirsdag i sidste uge uddelte Menighedsplejen i Bellahøj-Utterslev sogn julehjælp ud til fortrinsvis enlige kontanthjælpsmodtagere med børn. Julehjælpsmodtagerne fik et gavekort som de kan bruge i Føtex, Netto eller Bilka til mad eller gaver og et gavekort til en lørdagsmiddag i kirken. Ud over julehjælpen, fik de omkring 50 modtagere af julehjælp også mulighed for at finde brugt tøj.

Det var Signe Elisabeth Sloth fra www.byttemarked.nu der kom og sørgede for at julehjælpsmodtagerne kunne finde brugt tøj. Og sidst, men ikke mindst, tog præsterne Peter Møller Jensen og Asser Skude sig tid til en samtale med hver enkelt, hvor de blandt andet fortalte om menighedsplejens udflugt til Bakken, teltlejr ved Djurs Sommerland og udflugt til Leos Legeland.