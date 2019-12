Julekoncert i Tingbjerg Kirke

Cor Cantus. Foto: Presse

Af Erik Fisker

Torsdag den 19. december, kl. 19.30 indbyder Tingbjerg Kirke til julekoncert med Cor Cantus, som traditionen tro holder julekoncert og synger en buket af god julemusik – både fra Danmark og udlandet. Der er også mulighed for at deltage i fællessange, så denne aften er der ingen undskyldning for ikke at komme i julehumør. Koret ledes af Charlotte Muus Mogensen.