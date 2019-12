Belmont-koret spreder julestemning i Bellahøj Kirke. Foto: presse

Man kan helt gratis komme til at nyde den flotte, store julekoncert med Belmont-koret, der synger alle de klassiske og rytmiske julesange, der klinger smukt og sprødt søndag den 8. december, kl. 16 i Bellahøj Kirke.

Af Erik Fisker

Man kan blandt andet høre: ”Julen har bragt”, ”Jesus og Josefine” og ”Luk julefreden ind”. Og som en af de helt store lydoplevelser, kan man høre ”Ave Maria” komponeret af Giulio Caccini.

Til sidst kommer man måske til at se sneen falde udenfor, når koret synger: ”Let it snow” og ”Santa Claus is coming to town”. Og naturligvis kommer ”Rudolf med den røde tud” spænende med sine glade venner hen over den smukke aftenhimmel i samme nu.

Så bliver det rigtig jul.