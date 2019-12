Julen er (også) frivillighedens højtid

Børne- og spirekoret fra Husum og Husumvold Kirke sang på fineste vis julen ind i Husum Bypark og blev understøttet af Husum Byparks Musikere. Foto: Kaj Bonne

Juletræerne blev igen i år tændt i Husum Bypark og på Brønshøj Torv, hvor mange frivillige har arbejdet sammen om at skabe juletræsfester år efter år for traditionen skyld, men også for at kunne give videre til andre.

Af Gitte Ganderup

Der er en god del mennesker som allerede om foråret tænker på juletræer, lyskæder og festlige jule-rier. Det gør de for at skabe glæde hos andre. Både dem som deltager i juletræsfesten i Husum By-park men også for at kunne tjene en smule penge, som kommer andre til gavn.

Blandt dem er de to juletræsarrangører, optiker Johnnie Jørgensen og glarmester Klaus Juhl, som har arrangeret juletræsfesten i 10-12-15 år. I hvert fald så mange gange at det meste sidder på rygraden.

– Vi gør det for at holde liv i traditionen. Tiden er at der skal spares alle vegne, så hvis ikke der er nogen som laver denne fest, så sker der ikke noget, siger Johnnie Jørgensen i en pause mellem sine opgaver som konferencier ved juletræsfesten.

Overskud til andre

Husum Byparks overdækkede område er fyldt op med scene og pavilloner, hvorfra der sælges blandt andet æbleskiver, kakao og gløgg. Det er Brønshøj Rotary Klub og Husumvoldspejderne som står bag de to boder.

Kasserer ved Husumvoldspejderne, Sven Erik Jensen, fortæller at overskuddet fra æbleskivesalget forhåbentligt bliver på 1000 kr. og at de penge skal gå til sommerlejren for de 20 aktive børn i spej-derforeningen.

– Når vi kan sende 20 børn afsted på sommerlejr, så rækker 1000 kroner alligevel lidt. Formålet er, at det ikke skal være økonomien, som betyder at der er nogle af vores spejdere, der ikke kan komme på ferie, siger han.

Det gode formål står også skrevet henover Rotarys deltagelse. Det er på forhånd bestemt at pengene fra salget skal gå til det lokale Hus Forbi.

– Vi mener, at de er værdigt trængende, fortæller Helge Andersen og tilføjer at af andre lokale som støttes, er der også Natteravnene og koret i Brønshøj Kirke.

Nu er der lys igen

Desværre var der allerede lørdag ikke længere lys på juletræet på Brønshøj Torv. Lyskæderne var flere steder klippet over. Arrangør Jes Bisgaard kunne dog fortælle lørdag aften, at den indsamling som blev startet for at købe nye lyskæder, erstatte de ødelagte samt skaffe hegn til at skærme træet, er lykkedes. Julen er således igen tilbage på Brønshøj Torv, som fredag lagde plads til en vellykket juletræsfest.

Foto: Kaj Bonne