Klassisk minikoncert i Vandtårnet

Kirstine Elise Pedersen. Foto: presse

Torsdag den 19. december, kl. 10 og kl. 10.40 får Brønshøj Vandtårn besøg af cellisten Kirstine Elise Pedersen, som spiller to minikoncerter for børn i anledning af FerieCamp – Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og idrætsaktiviteter i skoleferierne for alle børn og unge. Koncerten i vandtårnet er rettet mod børn, men alle er meget […]

Af Erik Fisker