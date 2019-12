København er dejlig – både udefra og indefra

Foto: presse

En nytårshilsen til Brønshøj Husum fra overborgmester Frank Jensen

Af overborgmester Frank Jensen

2019 har været et fantastisk år for København. Tv-billeder og omtale af vores fantastiske by er gået verden rundt. København har været malende beskrevet hos internationale mediegiganter som New York Times, Washington Post, CNN, britiske The Guardian og BBC, Le Monde, i videoer på YouTube – ja, selv Kinas største internationale tv-selskab, CGTN, har fremhævet København som ’Verdens grønneste hovedstad’.

Det er dejligt, at verdens øjne hviler venligt på København. Men mindst lige så vigtigt, at alle os, der bor her, også synes, at København er noget helt særligt. Vi synes også, at det er luksus at cykle rundt i en storby med kilometervis af cykelstier og -broer. Vi nyder, at luften er fri for kul og petroleum, fordi vores boliger har klimavenlig fjernvarme. At vi, når vejret er til det, kan tage en dukkert i vores havn.

København er ikke blevet, som den er, af sig selv. Det er den blevet ved vigtige beslutninger, der er taget for at løfte byen fra forsømt slum i 80erne til den skønne by, vi har i dag. Forleden var jeg med til at sende de første 48 el-busser på gaden, og inden 2025 vil alle de gule bybusser køre på el – uden støj, møg og CO2-udslip. Det er det seneste skud på stammen. Men den mest markante forandring af byen i år er nok den skønne metroring, der nu binder byen sammen på en helt ny måde og gør det nemt, hurtigt og til en oplevelse at komme rundt og stige ud på de farverige stationer og køre op til de flotte nye pladser i gadeplan.

Jeg kan ikke andet end glæde mig over udviklingen mod en stadig bedre by. Men vi skal sørge for, at vores by bevarer sjælen, mens den udvikler sig. At alle københavnere føler, at de har en plads i fællesskabet. Vi skal sørge for, at der stadig er boliger til folk uden mange penge. At vi husker grønne parker og -pletter, når vi bygger. Og plads til sport og leg. Og fremfor alt, at hverdagen hænger sammen med gode skoler, pasning af de små, pleje af vores ældre.

Her i Brønshøj-Husum har Husum Boldklub fået et nyt klubhus, der skal være et samlingspunkt for hele bydelen. Med Bystævneparken har vi sikret penge til at udvikle et nyt, attraktivt grønt bykvarter med skole og boliger. Og så er kvarteret Gadelandet ikke længere på regeringens ’ghettoliste’. Det er en rigtig god nyhed, der viser, at det er muligt at vende udviklingen til glæde for beboerne og byen.

Rigtig godt nytår til alle i Brønshøj-Husum!