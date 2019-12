Kommer der snart lys i mørket?

Hvor svært kan det være at tænde lyset? Meget svært, hvis du spørger Københavns Kommune.

Af Astrid Aller

Af Astrid Aller, gruppeformand for SF i Københavns Borgerrepræsentation

Hvor svært kan det være at tænde lyset? Meget svært, hvis du spørger Københavns Kommune. Flere københavnere har i den seneste tid undret sig over, at de skulle føle sig frem i mørke lige omkring solopgang og solnedgang. Jeg har med lys og lygte ledt efter den gode forklaring på, at gadebelysningen ikke er tændt, i alt den tid hvor det er mørkt, men i stedet tænder for sent og slukker for tidligt.

Heldigvis er jeg ikke helt mørklagt som politiker, og jeg har derfor fået Teknik- og Miljøforvaltningen til at kaste lys over sagen.

Lamperne styres ikke efter lysniveauet, men tændingen sker derimod på forudbestemte tidspunkter uanset om det så regner eller sner. Jeg fik derfor den lyse idé at stille et politisk ændringsforslag, så tidspunkterne med lys i pæren kan blive udvidet – men ak, den idé blev sendt tilbage i mørket.

Uanset hvad vi politikere beslutter, vil det ikke kunne gennemføres denne vinter, og da forvaltningen er i gang med at implementere lysfølere, så gadelyset næste vinter vil tænde automatisk, når det er mørkt, har vi desværre ikke andet valg end at vente.

Således oplyst må vi desværre forberede os på en mørk vinter på cykelstier og veje, men kan heldigvis se frem til lysere tider næste vinter.