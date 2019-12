Lucia på Tingbjerg Skole er tradition

Konstancija fra 2. b gik forrest som luciabrud.fulgt af et stort følge fra Tingbjerg Skoles anden og tredje klasser. Alle eleverne på skolen kom ud af klasserne og så optoget. Det giver fællesskab og en fælles reference som er vigtig for sammenholdet og trivslen. Foto: Kaj Bonne

Eleverne i anden og tredje klasse har gået i luciaoptog to gange nu og den tredje tur venter lige inden juleferien. Det er tradition på skolen og godt for fællesskabet, fortæller skolelederen

Af Gitte Ganderup

– Sshh. Sssssssshhhhhh. De kommer nu, tysser en lærer.

Alle skolens elever står klar langs vægge og vinduer for at se det luciaoptog, som kommer forbi lige om lidt.

Eleverne fra anden- og tredjeklasserne har øvet sig i halvanden måned sammen med pædagogerne, der står for den understøttende undervisning på Tinbjerg Skole.

Det er igen i år resulteret i, at der var både luciaoptog og nisser som sang julesange ved skolens julefest, der er luciaoptog på Luciadag lige som optoget også skal i sving ved juleafslutningen i Tingbjerg Kirke inden juleferien starter.

I følge skolelederen er det er godt på mange måder med optrædener og traditioner.

– De får øvet sig på at koncentrere sig og på at træde op og være på, når de skal præstere. Det skal de jo kunne, siger han.

Der er tydeligt stolte pædagoger omkring luciaoptoget på gangene som ind i mellem hjælper eleverne på plads på rækkerne og støtter sangen, så alle er nået til det samme sted. Men de har også grund til at være stolte for hele optoget klarer turen op og ned af de lange gange rigtig flot.

Dansk folkeskole

På indskolingsgangen er alle skolens mindste elever vældig spændte, overraskede over at lyset er slukket og så lige pludselig helt stille, da luciasangen klinger igennem gangene.

Tingbjerg Skole er rig på traditioner og de holder fast i de danske, lige som de også holder en stor Eid-fest. Derudover er der gennem skolen madskole rig mulighed for at smage på andre kulturer og man prøver fra skolens side at favne alle de lande som er repræsenteret på skolen.

– Vi holder fast i, at vi er en dansk folkeskole. Derfor holder vi selvfølgelig jul, fastelavn og påske lige som man gør på alle andre folkeskoler. Det er vigtigt for os og for vores forældre, at vi er en dansk folkeskole med danske værdier og kultur. Det kan vi høre, når de skal skrive deres børn ind i skolen, hvor de både spørger til traditioner, kultur og om vi taler dansk i undervisningen, fortæller Marco Damgaard.

Traditioner giver sammenhold

Udover at være en tovholder og indgang til de danske kulturer for de mange familier omkring Tingbjerg Skole, er det også vigtigt at holde fast i traditionerne for trivslen på skolen.

På mellemtrinnets gang er der mere uro i de raske kroppe, som er fulde af energi, men de er også rigtig spændte på at se Lucia og bliver helt stille, da optoget skruer op for sangen på skolens hovedgang som kaldes strøget, og drejer ind på deres gang.

– Vi kan se, at med traditionerne er der noget genkendelighed og en fælles oplevelse, som alle eleverne har haft. Det giver en fælles ramme som alle kan snakke med om, fortæller Marco Damgaard.

Om det er fordi de selv kan huske hvordan det føltes at gå i luciaoptoget eller om de har mere træning i at være publikum vides ikke, men stemningen er rigtig fin på udskolingens gang hvor alle de store står og venter på luciaoptoget som efterhånden har trætte stemmer.

– Den fælles oplevelse og ramme som alle har oplevet her i dag, styrker fællesskabet og sammenholdet lige fra børnehaveklasse til niende, siger Marco Damgaard.