Mange børn og unge har det svært i julen

The sad girl is talking by phone

BørneTelefonen er gratis og anonym, og er åben hver dag - også i julen. Foto: colourbox

BørneTelefonen står ikke stille i juledagene. Sidste år var samtaler om selvmord på top tre over henvendelsesårsager

Af Erik Fisker

En 18-årig pige ringer og fortæller, at hendes mor hader hende. De skændtes i går, og i dag har pigen grædt hele dagen. De har ikke talt sammen siden, men i aften skal de holde jul sammen. Pigen føler ikke, at hun er god nok, og hun overvejer, om nogen ville savne hende, hvis hun forsvandt.

Sådan lød en af de knap 1000 henvendelser, BørneTelefonen modtog sidste jul i dagene mellem d. 23.-31. december. For julen er ikke lige sjov for alle børn, og den 18-årige pige var ikke alene om at sætte spørgsmålstegn ved, om nogen ville savne hende, hvis hun ikke var her mere, skriver Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

89 gange kontaktede børn i julen 2018 BørneTelefonen med tanker om selvmord. Det svarer til cirka 10 samtaler hver eneste dag. Det er flere, end når man ser på årets øvrige dage, hvor BørneTelefonen modtager cirka 8 henvendelser om selvmord dagligt.

– Med julen følger alle mulige forhåbninger om, at alt det, der måske bekymrer en i hverdagen, for en stund kan sættes til side til fordel for nærvær og hygge. Derfor rammer det ekstra hårdt, hvis de store forventninger ikke indfries, og julen ikke ligner den, man håbede på, eller den som klassekammeraterne fortæller om, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Ringer om splittede familier og sorg

For de fleste er julen en anledning til at være sammen med dem, man har nærmest. Derfor gør det ondt, når dødsfald splitter familien ad. Det er noget, man kan mærke på BørneTelefonen, hvor børn henvender sig med sorg over nære relationer, de har mistet. Derudover viser tal fra BørneTelefonen, ifølge Børns Vilkår, at julen er sæson for forældreskænderier.Ligesom sorg over dødsfald blusser op i julen, henvender børn sig også mere med spørgsmål relateret til deres forældres skilsmisse og den nye familiekonstellation, der skal stå sin prøve juleaften.

Hver dag hele julen – også juleaften – kan børn kontakte BørneTelefonen. På helligdagene og i weekenden sidder de frivillige rådgivere klar mellem kl. 11-02. I hverdagen mellem kl. 09-02. Det er helt gratis og anonymt at ringe og sms’e til 116111.

Faktaboks:

• Samtaler om selvmord var på top tre over henvendelsesårsager på BørneTelefonen mellem den 23.-31. december 2018.

• Flere børn henvendte sig med selvmordstanker/selvmordsforsøg i julen 2018 end året forinden. I julen 2017 handlede 56 af henvendelserne om selvmord. I 2018 var det 89.

• 9,0% af alle samtaler i julen 2018 handlede om selvmord. Det er en større andel end på årets øvrige dage, hvor 6,9% af de rådgivende samtaler relaterede sig til selvmord.