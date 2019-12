Mazloum klipper gratis juleaften

Mazloum Hussein håber, at der kommer mange kunder i butikken til gratis klipning juleaftensdag. Foto: Presse

Som tak for hjælpen, i anledning af julen samt et forestående navneskifte har Mazloum Hussein besluttet sig for at tilbyde sine kunder en gratis klipning juleaften

Af Henrik Hvillum