Møde i Lokaludvalget

Næste møde i Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdes torsdag den 12. december, kl. 17 i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65. Mødet er offentligt og indledes med punktet ”Kom og tal med dit Lokaludvalg, hvor alle kan komme med korte indlæg eller stille korte spørgsmål til Lokaludvalget. På mødet skal blandt andet behandles ikke mindre end 9 ansøgninger om […]

Af Erik Fisker

Næste møde i Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdes torsdag den 12. december, kl. 17 i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65. Mødet er offentligt og indledes med punktet ”Kom og tal med dit Lokaludvalg, hvor alle kan komme med korte indlæg eller stille korte spørgsmål til Lokaludvalget.

På mødet skal blandt andet behandles ikke mindre end 9 ansøgninger om økonomisk støtte til lokale arrangementer. På dagsordenen er endvidere behandling af forslag om Lokaludvalgets arbejdsplan og budget for 2020. Lokaludvalget har af Københavns Kommune fået 1,6 mio. kr. til aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Herudover betaler kommunen for drift, herunder aflønning af Lokaludvalgets sekretariat.