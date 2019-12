Monkey Dance udvikler bordtennisbørn

Et nyt koncept har gjort det sjovere at spille bordtennis i Brønshøj. Foto: Presse

På 1. salen i Grøndal Multicenter finder man en af landets største bordtennisklubber, Brønshøj Bordtennis. Men hvis man kommer forbi ungdomstræningen på en helt almindelig mandag eller onsdag, ligner det ikke en bordtennisklub

Af Henrik Hvillum

Så er lokalet nemlig fyldt med rullemadrasser, sjippetove, kegler, agility-stiger, balancebomme, forhindringsbaner og hulahopringe. Kun nogle få bordtennisborde og et par bordtennisrobotter indikerer, at de mange børn er samlet for at blive bedre til verdens hurtigste boldspil.

Der er gået godt tre måneder siden august, hvor Brønshøj Bordtennis tog fat på et helt nyt træningskoncept, som skulle gøre det sjovere at spille bordtennis og skabe bedre forudsætninger for børnenes bordtennismæssige udvikling. Konceptet er udviklet i et tæt samarbejde med Københavns BTK, og har fået støtte fra Københavns Kommunes udviklingspulje.

Hurtig medlemsfremgang

Allerede nu vurderer klubben, at træningen er en succes på flere parametre. Der er medlemsfremgang, og trænerne oplever, at børnene synes, det er sjovere og at de kommer oftere til træning.

”Der har været stor tilslutning af nye børn til træningen, og når først de har været med, bliver de hængende. Det er tydeligt, at børnene glæder sig til træningen, og at de med den nye træning får motivation og bedre forudsætninger for at udvikle sig”, fortæller ungdomssportschef, Dennis Skaarup.

Leg i centrum

Ungdomstræning har i langt højere grad end i andre bordtennisklubber motorisk udvikling og leg i centrum. Det handler om at udvikle og styrke børnenes balance-, koordinations- og reaktions- samt koncentrationsevner gennem leg og øvelser med og uden bat og bold.

”Vi slår kolbøtter, går på træ bom og på et ben for at øve balancen. Vi kaster, griber og jonglerer med bolde for at udvikle koordinationsevnen. Og inspireret af kineserne laver vi skyggebordtennis med sidestep for at børnene kan få en fornemmelse af, hvordan man skal bevæge sig hurtigt og effektivt ved bordet”, fortæller Dennis Skaarup.