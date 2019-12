Musik i fysiklokalet

Signe Svendsen og Mathilde Falch sang og spillede i Voldparken. Foto: Anne Mette Hjort

Der var julestemning på EnergiCenter Voldparken i tirsdags, hvor duoen Mathilde Falch og Signe Svendsen gjorde deres eneste stop i København på deres koncertturne.

Af Erik Fisker

Der blev lyttet, leet med de musikalske kvinder og der var tid til eftertanke, når den intense musik blev blandet med personlige oplevelser fra sangerindernes eget liv.

– Det var første gang, at vi holdt en rigtige fuldlængdekoncert på EnergiCenter Voldparken, sagde Mads Faber Henriksen leder af Frivilligcentret på EnergiCenter Voldparken. Og den første gang glemmer man aldrig, særligt ikke når den gik så godt. Så vi har mod på mere og lover fire koncerter i 2020 med vores mad og musik-koncept. I begejstringen. Efter koncerten lovede Mathilde Falch og Signe Svendsen også, at de ville komme tilbage og spille på EnergiCenter Voldparken.

Det gamle fysiklokale på ECV var en perfekt ramme for 90 gæster og til at få det til at spille fremhævede Mads Faber Henriksen særligt de ECV-frivilliges indsats og samarbejdet med Lavuk Entertainment, som står alt omkring musikken og kunstnerne.

Koncerten i fysiklokalet er seneste i rækken af tilbud til lokalområdet, som skal skabe nye traditioner for at mødes om folkekøkken, koncerter, foredrag, havearrangementer og caféarrangementer. Det skal tilsammen sikre at EnergiCenter Voldparken i fremtiden fortsætter som et lokalt mødested for hele Brønshøj-Husum.