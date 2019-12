Musik møder videnskab

Lørdag den 14. december, kl. 21 venter der en musikalsk oplevelse af en helt anden slags, når Brønshøj Vandtårn og SCI Music præsenterer: Cosmic Transients. Hvordan lyder det, når to sorte huller kolliderer? Afgiver de overhovedet nogen lyd? Vi lever i en fascinerende tid, hvor videnskabelige opdagelser når til grænserne af vores fatteevne. Med det […]

Af Erik Fisker

Lørdag den 14. december, kl. 21 venter der en musikalsk oplevelse af en helt anden slags, når Brønshøj Vandtårn og SCI Music præsenterer: Cosmic Transients. Hvordan lyder det, når to sorte huller kolliderer? Afgiver de overhovedet nogen lyd?

Vi lever i en fascinerende tid, hvor videnskabelige opdagelser når til grænserne af vores fatteevne. Med det nye musikalske værk “Cosmic Transients” forsøger The strangement Society at fortolke dette fænomen med lyd.

The Strangement Society er et kollektiv af musikere som til denne koncert fremfører ’Dark Energy and Sounds Form our Solar System’ komponeret af Miguel Angel Crozzoli.

Det er den anden komposition i serien kaldet ’SCI Music’ relateret til Miguels nye københavnske projekt, der søger at bygge bro mellem ikke-konventionelle musikalske elementer og nye videnskabelige undersøgelser.

Billetter til koncerten koster 75 kr.