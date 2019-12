Næsten 8.000 anmeldelser om rotter

rat isolated on white background

Rattus - eller på dansk rotte. Vægt op til 500 gram. Længde op til 45 cm inkl. hale. Foto: colourbox

Videncentret Bolius har indhentet data om rotteanmeldelser fra alle landets 98 kommuner.

Af Erik Fisker

Tallene viser, at antallet af rotteanmeldelser – det vil sige antallet af henvendelser til kommunerne fra borgere, der har set rotter – er faldet siden 2016 efter en årrække med store stigninger. Dette er dog ikke tilfældet i Københavns Kommune, hvor der sidste år blev anmeldt 7.942 tilfælde, hvilket svarer til tallene for 2016 og 2017.

Rotter betegnes som skadedyr og kan forårsage store materielle skader og overføre smitsomme sygdomme til mennesker.

Kommunen har pligt til at bekæmpe rotter uden for kloakkerne, og man har som borger pligt til at anmelde til kommunen, hvis man ser døde eller levende rotter eller spor efter rotter.

Man skal ikke selv direkte betale for bekæmpelse af rotter – det er i Københavns Kommune allerede betalt via ejendomsskatten.

Man kan også se rotten som et nyttedyr, da den er et af de dyr, der bliver mest anvendt, når der skal laves forsøg til udvikling af ny medicin. Der er også nogen, der holder tamrotter som kæledyr – dresserede rotter har også optrådt i rottecirkus i Tivoli.