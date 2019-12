Nissernes Verden på biblioteket

Et styk rollespilnisse – her dog ikke på biblioteket. Foto: presse

Af Erik Fisker

I nissernes verden kan børnene gå på opdagelse på Brønshøj Bibliotek søndag den 15. december fra kl. 12 til 14 og møde alle de forskellige nisser, der har eksisteret gennem historien. Hjælp for eksempel skibsnissen med at slæbe de tunge sække eller sætternissen med at finde på gåder. Men pas på drillenissen! For hun er altid ude på ballade, og man ved aldrig, hvornår hun slår til. Bag arrangementet står Rollespilsakademiet.

Nissernes verden er et hyggeligt julearrangement for børn i alderen 3 – 12 år, hvor børnene får mulighed for at gå på opdagelse i de gamle nissemyter og lære de gamle julefortællinger at kende.

Der er gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig.