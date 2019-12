S fastholder plan om letbane trods protester

På trods af massive borgerprotester og negative høringssvar holder Socialdemokratiet og venstrefløjen i Københavns Borgerrepræsentation fortsat fast i idéen om at bygge en letbane til Brønshøj.

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester og Flemming Steen Munch (V), gruppeformand, Borgerrepræsentationen

På trods af massive borgerprotester og negative høringssvar holder Socialdemokratiet og venstrefløjen i Københavns Borgerrepræsentation fortsat fast i idéen om at bygge en letbane til Brønshøj. Dette selvom, at vi ved høringen af Kommuneplan 2019 modtog en overvældende mængde negative tilbagemeldinger om planen fra bekymrede borgere. Ud af 69 høringssvar om letbaneplanen var kun ét positivt.

Og der er god grund til bekymring. I Aarhus er den midtjyske letbane nemlig løbet ind i et hav af problemer. Her i vintermånederne er den igen kommet i modvind på grund af is på skinnerne, og den forventes først at være tilbage på fuld kapacitet efter jul. Dertil kommer, at en københavnsk letbane vil optage en enorm mængde plads på Frederikssundsvej, hvilket vil inddrage et væld af parkeringspladser og komme til at skade det lokale handelsliv. Dette er en bekymring, vi hørte gentaget i mange af høringssvarene fra bekymrede borgere, der er bange for, hvad en letbane vil betyde for trængslen på Frederikssundsvej og pladsen til cyklister, bilister og fodgængere.

Venstre har lyttet til disse argumenter fra bekymrede københavnere, men overborgmester Frank Jensen (S) holder stædigt fast i planen.

I Venstre foreslår vi i stedet at udbygge metro-netværket til Brønshøj og i mellemtiden indsætte en højklasset buslinje med egen kørebane på Frederikssundsvej. Det giver meget mere mening.

Vi skal ikke hovedløst gentage de samme fejl, som allerede er begået i andre kommuner, og vi bør lytte til københavnerne, når de giver deres kritiske røst til kende. Det er derfor ærgerligt, at Socialdemokraterne stædigt holder fast i deres plan om en letbane.