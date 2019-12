Stadsarkivet søger erindringer fra pensionister

Birthe Engholm Olsson er en af byens pensionister, som bidrager til indsamlingen af erindringer på Københavns Stadsarkiv. Foto: presse

Personlige erindringer fra pensionister efterlyses af Københavns Stadsarkiv, der sætter gang i en indsamling af pensionisters fortællinger om, hvordan det er at være ældre i byen anno 2019

Af Erik Fisker

– Erindringer om livet i København er en guldgrube for eftertiden. De ord, der beskriver vores tilværelse, og som vi deler med hinanden, er med til at give byen en helt særlig, fælles hukommelse. Det er den form for historier, der gør os klogere – både nu og i fremtiden, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.

Hun håber derfor, at mange københavnske pensionister vil tage udfordringen op og indlevere deres personlige beretninger om pensionisttilværelsen i København anno 2019, så den del af borgernes liv fremover bliver en del af arkivets samling.

Stadsarkivets facilitator af Erindringsklubben for 65+borgere er Britt Boesen. Hun glæder sig meget over indsamlingen og mener, at den er relevant for mange flere end fremtidens historikere.

– I Erindringsklubben mødes seniorer og deler glæder og sorger fra et langt liv. Da jeg introducerede ideen om at berette om livet som pensionist, svarede én, at det ikke blev nogen køn historie. Den side af alderdommen, synes jeg faktisk, er interessant for nutiden. Vi forsøger at leve livet, som om vi kan snyde døden, og i det mindste blive rigtig gamle. Men hvad ved vi egentlig om det at være gammel? Hvordan det opleves indefra og fra dag til dag? Måske kan beretningerne åbne vores øjne for, at det ikke kun er biceps, vi skal ”træne” for at få en tålelig alderdom? I medierne hører vi ofte om de ensomme ældre, og fra de ældre selv hører vi ofte, at de render til alt muligt hele tiden, men hvad ved vi egentlig om dem, som er os nærmest, spørger Britt Boesen.

Alle kan være med

Stadsarkivet er interesseret i, at erindringerne afspejler et bredt udsnit af gamle i København. Indsamlingen løber frem til den 1. marts 2020, og på www.kbharkiv.dk er der fire temaer, man kan lade sig inspirere af.

Man kan både skrive i hånden eller på computer. Erindringerne sendes til JX75@kk.dk eller Stadsarkivet, Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 KBH V.

Bidragene bevares for eftertiden i Stadsarkivets Erindringssamling og vil være tilgængelige for forskning og formidling.