Ulrikke er Brønshøjs sejeste ninja

Brønshøjpigen Ulrikke Evensen træner hver dag i ”Ninja Lab” i Skovlunde. Foto: Kaj Bonne

Hvis man husker Kanal 5’s programserie ”Ninja Warrior”, som blev sendt for et par år siden, ved man nogenlunde, hvad den snart 25-årige Ulrikke Evensen har viet sit liv til

Af Henrik Hvillum

Hun dyrker extreme-sportsgrenen OCR (Obstacle Course Racing – red.), hvor man både skal løbe og forcere en række krævende forhindringer undervejs. Fra hjemmet i Brønshøj, hvor hun bor i kælderen hos sin mor, rejser hun rundt til stævner i hele verden, og efter at have droppet studiet i softwareudvikling, har hun nu fået tiden, og dermed friheden, til at kunne træne og konkurrere på fuld tid.

Bor hjemme hos mor

– Min mor er privat børnepasser, og hun har et stort treplanshus, hvor der allerede er have til børnene. Jeg er blevet boende, efter at mine fire søskende er flyttet hjemmefra, så jeg har dels en billig husleje, og dels er der god plads. Derfor har jeg også bygget min egen rig (træningsbane – red.), så jeg er kun glad for, at jeg kan træne og bo hjemme. Ellers havde det været meget mere besværligt, smiler Ulrikke Evensen.

Pengene er små

Selv om OCR er en hurtigvoksende sportsgren, er pengene dog stadig små, og hun må derfor tjene til føden ved dels at leve af forskellige sponsorater, og dels påtage sig en række sportsrelaterede opgaver.

– I sidste uge var jeg i Malaga, hvor jeg holder kvindecamp. Som ny i sporten, og især som kvinde, kan man godt være genert, så man ikke vil have, at folk kigger på én. Hvis man er til et event, kan man godt være bange for at fejle foran andre. Derfor afholdte vi camp’en, hvor kvinderne dels bliver fysisk trænet op til at kunne konkurrere på eliteplan, og dels klæder vi dem på til at kunne håndtere den mentale del af sporten, forklarer Ulrikke Evensen.

Når Ulrikke Evensen ikke er på farten og rejser ud til stævner og konkurrencer, er hun træner og instruktør i ”Ninja Lab”, som har til huse i et industriområde i Skovlunde. Udrustningen og interiøret i det store lokale bærer tydeligt præg af, at der ikke er tale om et almindeligt fitness-center.

– Vi åbnede centeret i starten af november, og her træner vi en blanding af OCR og ninja, som er en underafdeling af OCR, som ellers både består af lange løbe-passager og forhindringer undervejs. Det kan være vægge, som man skal over eller andre forhindringer. Det er lidt á la en militær forhindringsbane, som kombinerer løb med styrkeelementer, løft af tunge ting, springe og kravle over ting til svingbevægelser, forklarer Ulrikke Evensen.

Mænd og kvinder konkurrerer sammen

OCR-løbene strækker sig lige fra 3 km til 24-timer, som Brønshøjs sejeste ninja også har deltaget i. Ved de officielle EM- og VM-stævner konkurreres der på 3 km, 5 km og i holdkonkurrencer, hvor tre personer pr. hold deler opgaverne i mellem sig: Én er løber, én er ”ninja”, som tager sig af de tekniske udfordringer, og den sidste tager sig af styrkedelen, hvor der skal løftes tunge objekter.

Afslutningsvis mødes alle tre deltagere for at forcere en samlet forhindring, eksempelvis en væg, eller på anden måde klare en forhindring i samlet flok. Typisk er der ca. 70 deltagere til VM, hvor der både kæmpes i rene herre- og damerækker