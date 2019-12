Vandtårnet er tændt til den mørke tid

For sjette gang skulle lyset på vandtårnet tændes og i den anledninger blev julestemningen spredt i hele bydelen med start i Tingbjerg, hvor en brandbil fyldt med børn udklædte som nisser i samarbejde med jazzbandet Scandinavian Rythm Boys spredte julejazz og glæde. Det ene optog afløste det andet og Bellahøj 21st Barking delte lygter ud […]

Af Gitte Ganderup

Ved Vandtårnet ventede bålaktiviteter, juletale og koncerter inde i Vandtårnet. Programmet var langt og der var noget for alle.

På billedet har optoget gjort holdt ved Rytterskolen på Brønshøj Torv.