Vandtårnet spreder lys i bydelen

Foto: Kaj Bonne

Af Gitte Ganderup

Lørdag eftermiddag var hele 2700 i sving, da lyset på Vandtårnet skulle tændes. Julestemningen blev bragt fra Tingbjerg via Brønshøj Torv til vandtårnet med nisser og jazz, lygteoptog og mange aktiviteter for både børn og voksne. Afslutningen var to koncerter i Vandtårnet. Lysene og arrangementet stod lokaludvalget, Foreningen Vandtårnet og Pilegården for. Og de havde tilsammen skabt en eftermiddag med lidt for alle.

Fællesskab og sammenhold var også temaet i juletalen som Laura Rosenvinge, der sidder i Borgerrepræsentationen og er vokset op i Husum, holdt.

– Selvom der måske er langt fra Tingbjerg til Bellahøj, så er vi én bydel med ét postnummer. Og uanset om vi bor i højhus, rækkehus eller murermestervilla. Om vi lejer eller ejer. Så bor vi i den samme bydel, og sammen er vi stærkere.

Det skal vi huske, for ellers bliver en bydel som vores nemt glemt. Vi ligger i udkanten af kommunen, og i jagten på at gøre København større og bedre, så er det måske ikke udviklingen af vores bydel, som står højest på mange lokalpolitikeres dagsorden, sagde Laura Rosenvinge blandt andet.

Vandtårnets klang

Og så blev det endelig tid til at tænde lyset på vandtårnet i eftermiddagens lys og kolde blæst.

Selvom det ikke var alle lyskæder der tændtes med det samme, var tændingen eftermiddagens højdepunkt for børnefamilierne inden koncerterne i Vandtårnet gik i gang. Her optrådte bassanger Gustav Johansson, cellist Saga de Leon, saxofonisterne Ali Badreldin og Jeppe Cloos Petersen.

Lysshowet stod Manden med Kameraet for og derudover var vokalensemblet Bang/Rønn/Kovacs/Petersen og Brønshøj Kirkes Pigekor også med ved 2 koncerter som satte stemning og udnyttede det særlige rum som Vandtårnet er.