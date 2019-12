Vind bogen om Husum

I samarbejde med forfatteren af ”Husumbogen”, Helge Baun Sørensen, udloddes to eksemplarer af den helt nye bog, der fortæller om Husum i både fortid og nutid

Af Erik Fisker

På 132 spændende sider fortælles levende og vedkommende om en lang række emner, der har sat sit præg på både udviklingen og nutidens hverdag i Husum. Bogen er rigt illustreret og forfatterens engagement og viden smitter af på læseren. Bogen er udgivet af Helge Baun Sørensen i samarbejde med Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj. Husum og Utterslev, og udfylder et hul i beskrivelsen af Husum som bydel frem til nutiden.

For at deltage i lodtrækningen om bogen skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvilken kendt dansk musiker boede i sin barndom på Dyssevænget i Husum?

a) Jens Kramer Mikkelsen

b) Tommy Seebach

c) Per Kirkeby

Send dit svar med navn og adresse mærket ”Husumbog” på mail kon@bha.dk. Vi skal have svaret senest onsdag den 11. december kl. 8.00. Vinderne offentliggøres i Brønshøj-Husum Avis uge 51, og bogen skal afhentes på redaktionen.