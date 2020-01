Det sker i kirken uge 5

Charlotte Rørth. Foto: Lars Horn, Baghuset

Af Erik Fisker

Aftenrum i Bellahøj Kirke

– Jeg var rystet, for jeg kendte kun intellektuelt til kristendommen, da jeg pludselig fik en lang række oplevelser, der var meget kropslige. Men det viste sig, at jeg ikke var alene, siger journalisten Charlotte Rørth, der i Bellahøj Kirkes Aftenrum torsdag den 6. februar, kl. 19 fortæller og svarer på spørgsmål. Hun var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i en kirke. Charlotte Rørth har bl.a. udgivet bogen ”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig troende”, og DR har bragt en tv-serie baseret på hendes bøger. Der er fri entré.

Bedemanden, der hjalp børnene i Palæstina

Det handler om at træffe en beslutning og så føre den ud i livet. Det ved om nogen Dennis Tobiasen. Til daglig er han bedemand, men i 2019 rev han to måneder ud af kalenderen for at arbejde et par måneder som frivillig blandt handicappede på et palæstinensisk børnehjem. Tirsdag den 4. februar, kl. 14 besøger han Brønshøj Sognehus, hvor han vil fortælle om sin tur og om de indtryk, arbejdet dernede gjorde på ham.

Børnegudstjeneste om ild

Sognepræst Bettina Birk Jensen holder sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf gudstjeneste på børnenes præmisser med fortælling og leg i Husum Kirke torsdag den 30. januar, kl. 17. Forårets fire Gud & Gaffel tager udgangspunkt i de fire elementer; ILD – VAND – JORD – LUFT. Denne torsdag over temaet ”ild”. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs, brød og grønt. Det er gratis at spise med, og det kræver ikke tilmelding. Alle er velkomne.

Tal dansk i Husum Kirke

Man kan øve det danske sprog i samtale med andre om mandagen i Husum Kirkes Tal dansk-café. Næste gang den 3. februar, kl. 14-15.30. Nogle cafégæster har boet i Danmark i kort tid, og andre har boet her hele livet.

Andagt og morgenbrød

Torsdag den 30. januar, kl. 9 er der igen morgenandagt i Husum Kirke med fællesskab og sang, og der rundes af med kaffe, morgenbrød og en hyggelig snak. Denne torsdag ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Musikalsk legestue

Der er Musikalsk Legestue i Husum Kirke den første lørdag i måneden kl. 10-12, næste gang den 1. februar. De 1-4-årige kan synge, danse, spille musik og lege sammen med deres voksne. Organist, korleder og musikpædagog Kirsten Thorup slår tonen an. Formiddagen rundes af med brød, frugt, te, kaffe, fri leg og snak. Legestuen er gratis, men man skal tilmelde dig holdet på www.husumkirke.dk

Syng med i Husum

Man kan synge med både provsten og degnen til Husum Kirkes Onsdagstræf den 5. februar, kl. 14-16. Onsdagstræffet er samvær og gode samtaler – samt vedkommende og sjove indslag, kaffe og brød. Denne onsdag kommer Husum Kirkes kordegn, Lene Korsgaard, og provst emeritus Karsten Woll og synger sammen med. Gratis og uden tilmelding.

Fredagsmøde om Jens Rosendal

Fredagsmødet i Husumvold Kirke den 31. januar, kl. 14-16 handler om den 88-årig tidligere højskolelærer, forfatter og digter, Jens Rosendal, der har skrevet over 1000 digte og salmer og er den nulevende forfatter, der er bedst repræsenteret i Højskolesangbogen. Evy Carstens fortæller om den sønderjyske trubadur, og sammen skal synges mange af hans kendte, og mindre kendte sange – akkompagneret af kirkesanger Nicolai Elsberg og organist Eva Maria Jensen. Fredagsmødet med en kort andagt i kirkerummet. Der er gratis adgang.

Lysgudstjeneste i Husumvold

Tirsdag den 4. februar, kl. 17 afholdes lysgudstjeneste med sognepræst Line Bjørn Hansen i Husumvold Kirke med fejring af lysets komme. Efter gudstjenesten er der suppe at varme sig på.

Gudstjenester uge 5:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 2/2, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

og Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 2/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 2/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 2/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 4/2, kl. 17:

Lysgudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 2/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Frederik T. Damm

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 2/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 2/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 2/2, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 2/2, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen