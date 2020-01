Årshilsen til Brønshøj Vandtårn

Springvandet i Budapest. Foto: fg

Af Finn Gunst, medlem af Lokaludvalgets kulturudvalg

I året der gik, har du har åbnet op for udstillinger, koncerter, lysshows mv og – tak for det. På vegne af mig selv og måske en god del af mine bydelsvenner, vil jeg ønske dig godt nytår- med et billede af et springvand fra Budapest.

Dette springvand har jeg oplevet som ultimativt smukt – fordi vandet sprøjter stråler opefter som en ’lydlig rytmisk illustration’ til nogle klassiske musikværker – af blandt andre Ferenc Lizt.

Jeg er sikker på – du vil vælge kontakten til dette ungarske fænomen velkommen – ved en gang i det nye år fra din top – at udsende et lydbillede udover 2700-landskabet. Der kunne være tale om et lydbillede hver 4. lørdag klokken 12-13 året igennem.

Der er masser af dansk musik, der handler om vand– du vælger selv. Men husk at kultur og vand er – en international affære.

Og jeg er sikker på, at der mellem foreningen ’Vandtårnets venner’ eller ’Pilegårdens kulturnørder’ er folk, der teknisk kan hjælpe dig.

Den slags ville få 2700´s mennesker til at hæve blikket, stå stille, lytte og beundre. Godt nyt år.