Alumnemodul på Nørre G

Her fortæller en tidligere elev om forholdene i forsvaret. Foto: Carol Munkers

Næsten 30 tidligere elever kom for at fortælle nuværende 3g, hvad de er på vej til efter deres studentertid på Nørre G

Af Erik Fisker

Eleverne i 3g har haft besøg af tidligere Nørre-elever, som kom for at fortælle om deres uddannelser efter gymnasiet. I et modul kunne eleverne i tre runder vælge at få information blandt næsten 30 forskellige uddannelser direkte fra studerende, som samtidig næsten var skolekammerater.

Der var et bredt udvalg af uddannelser repræsenteret fra pædagog til pilot, fra forsvaret til folkeskolelærer, fra sociologi til softwareteknologi og mange andre. En hel skilteskov viste vej til de mange lokaler – ud over klasseværelser var studiecentret, foyeren og selv rektors kontor taget i brug.

– Det var et vellykket arrangement, og både nuværende og tidligere elever var glade for muligheden og syntes, det var en rigtig god måde at få formidlet uddannelserne på. Vi er også rigtig glade for at dagen gik så godt. Især skal vores tidligere elever have en stor tak for at de har så gode minder om Nørre G, at de ville bruge en dag på at hjælpe deres efterfølgere på vej videre, siger Carol Munker, IB Secretary på Nørre G.

En alumne er en person der har bestået en eksamen ved en undervisningsinstitution og fortsat har kontakt med den fx gennem en forening