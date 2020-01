Amerikansk service på dansk eller engelsk

Heidi Mogensen kom til bydelen fra Aarhus - via Chicago. Foto: gg

Butiksassistent Heidi Mogensen har boet godt 20 år i USA og færdes derfor både hjemmevant i sproget og i det travle og dedikerede serviceniveau

Af Gitte Ganderup

For Heidi Mogensen er det ligegyldigt om du taler dansk eller engelsk. Efter at have arbejdet som både butiksassistent hos en guldsmed og i servicebranchen i godt 20 år i Chicago i USA, er hun hjemmevant på begge sprog.

– Jeg taler nok engelsk med kunder et par gange om dagen, fortæller den 52-årige butiksassistent som bor på Amager og pendler til Brønshøj, fordi hun er glad for at arbejde i Brønshøj Ure og Guld, hvor der er plads til den personlige relation til kunderne.

Fra Aarhus til Chicago og København

Da Heidi var et stort barn i barndommens aarhusianske gader, mødte hendes mor en amerikansk mand. Efter nogle år, da Heidi var voksen og stod i lære som butiksassistent hos en guldsmed, flyttede moderen og stedfaderen til Chicago. Derfor var det en oplagt mulighed at flytte over til dem, da læretiden var afsluttet.

– Det var en oplagt mulighed. Mit engelsk var ikke ret godt på det tidspunkt, men jeg fik alligevel arbejde. Det var på den måde. at jeg lærte sproget, fortæller hun.

– Det var som om at det var meant to be. Det gik så godt, det hele, siger hun.

Det endte med at blive til mere end 20 år i Chicago som også førte både et ægteskab og en datter med sig sammen med en stor forståelse og glæde ved de mange forskellige mennesker og kulturer som USA består af.

20 års erfaring

Timelønnen i den amerikanske guldsmedeforretning var ikke høj og den var lagt an på provision hvilket heller ikke fremmede arbejdsmiljøet mellem kollegerne. Til gengæld var serviceniveauet tårnhøjt fordi det var sådan salget og dermed provisionen kom hjem.

– Jeg kan snakke med de fleste og hygger mig med kunderne. Og det er jeg glad for at der også er plads til her fordi jeg synes, at det er sådan jeg giver kunderne den bedste oplevelse, fortæller Heidi som en af de primære ting hun lærte ved at arbejde næsten 20 år i servicebranchen. Først som butiksassistent og sidenhen og langt de fleste af årene som bartender og tjener i en restaurant som udbød hestevæddeløb på storskærme.

– Det er svært at sige om det er min personlighed eller noget jeg har lært. Men enten er du udadvendt og kan tale med kunderne eller også kan du ikke. Det har jeg set så mange gange, når jeg har oplært folk, fortæller hun.

Amerikansk og dansk kultur

Der er en del traditioner som Heidi vedligeholder sammen med sin familie. Thanksgivning er en af dem og julen er en anden.

Julen breder sig over en dansk version med julemiddag den 24. sammen med bedstemor og så er der gaver og christmas-morning den 25.

Andre elementer er sværere at tage med sig, som det store udbud af færdiglavet sund og billig mad som de store og blandede byer i USA byder på.

– Men der er virkelig ved at ske noget i København og der er meget mere forskelligt mad her nu, siger hun.

Kulturelt kendskab

De mange kulturer og mennesker vurderer Heidi er den største værdi, som hun tager med sig hjem for både hendes selv og for datteren, som flyttede med da Heidi vendte tilbage til Danmark for 8 år siden.

– At hun er vokset op med to kulturer, betyder at hun kan relatere til mange flere forskellige mennesker og er meget åben over for den forskellighed. Og det er en af de ting, som jeg er så glad for ved København. At København også er ved at blive international. Så nu savner jeg bare at køre bil og et større udbud af lejligheder, siger hun med et smil.