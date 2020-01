Balletkompagniet åbner på Pejsegaarden

Foto: Balletkompagniet

Den veletablerede balletskole Balletkompagniet åbner fra februar dørene på Pejsegaarden. Daglig leder Pi Svenstrup er ved at renovere lokaler med respekt for Pejsegaardens stil og historie men med dansevinyl på gulvene så balletdanserne får bedst mulige vilkår

Af Gitte Ganderup

Balletskolen Balletkompagniet har eksisteret i 10 år og har nu seks afdelinger rundt om og i København. Den nyeste ligger i Husum, hvor Balletkompagniet med daglig leder Pi Svenstrup i spidsen har lejet et yndigt danselokale som med sin egen indgang, omklædning og arealer til forældre samt søskende som venter, kan tilbyde sin egen balletskole på danseskolen til både børn og voksne fra februar 2020.

Ballet overalt

Pi Svenstrup er leder af den nye balletskole i Husum og hun kommer med en kæmpe erfaring. Udover at være daglig leder af Balletkompagniets afdeling i Hørsholm, har hun danset ballet siden hun var tre år.

– Jeg kan ikke huske mit liv uden ballet, siger hun.

Og det forstås, når man kun med en ganske kort pause, har danset ballet uafbrudt i 30 år. Som regel 3-4 gange om ugen.

– Da jeg gik i gymnasiet, skulle jeg prøve at danse funk. Det var sejere og man kunne have kondisko og hængerøvsbukser på, fortæller hun og gør store øjne.

For det var bestemt ikke en mulighed i den klassiske balletverden. Men Pi havde svært ved at komme ned fra tåen og danse med bløde knæ og uden samme fokus på de mindste detaljer.

– Jeg blev hjælpelærer i funk og showdance, men jeg endte med at også spørge, om jeg ikke skulle undervise i ballet også. Og så efterhånden kom følelsen af “hvad er det jeg laver?”. Jeg skulle selvfølgelig koncentrere mig om ballet, siger hun.

Plads til alle børn

Så det er en erfaren danser og underviser som balletskolen startes op af. Pi skal undervise sammen med tre andre dygtigere dansere og undervisere.

Og de skal undervise alle som har lyst til at prøve. Uanset form og erfaring med dans, er alle nemlig velkomne. Også de små og urolige.

– Vi ved jo godt at børn ikke kan stå på række, høre fællesbeskeder og koncentrere sig hele tiden, når de starter her. Men det lærer vi dem. Og for at det skal være muligt for alle, har vi en grundregel om at der er cirka otte børn pr voksen. Så er der hele tiden en hånd at holde i og en som kan hjælpe, fortæller hun.

Seje drenge og piger

På balletskolen er langt de fleste dansere piger.

– Sådan et børnehold er utrolig lyserødt. Men man skal faktisk være rigtig stærk, for at være balletdanser. For at skabe de bedst mulige vilkår for de drenge som dukker op, gør Pi altid en dyd ud af at der er plads til styrketræning og at drengene får opbakning i at en mandlig balletdanser skal være overordentlig stærk.

– Jeg siger altid til dem, at mandlige balletdansere skal kunne løfte en dame op over hovedet i strakte arme og danse med hende. For det skal de og dét er sejt! Så i mens pigerne øver split og spagat, så laver drengene styrketræning. Det synes de er fedt.

Klassisk verden

Udover en stor portion styrke, motorisk udvikling og smidighed, er der også en række andre felter som styrkes betragteligt for både børn og voksne, når de træder ind i balletverdenen.

Musikaliteten er det første Pi Svenstrup nævner og dernæst fantasi.

– Når jeg sætter et stykke klassisk musik på og spørger børnene hvad det minder dem om, så får fantasien frit spil. Så siger én at det er som regnvejr. Så trækker vi gummistøvler på og hopper i vandpytter på dansegulvet. Bagefter er det skildpadder og så går vi rundt som skildpadder, fortæller hun.

Musikken i balletverdenen er altid klassisk og aldrig noget af det som børnene hører i tv eller på Youtube. På den måde breder ballet også den musikalske verden ud og åbner dørene til et univers som børnene normalt ikke støder ind i i deres hverdag.

Pi oplever at både børn og voksne nyder det rum som bevægelse og klassisk musik giver og at de giver sig hen til det i løbet af en undervisningstime.

– De voksne er jo dem som har sværest ved at give sig i kast med for eksempel spring. Det er jo slet ikke noget vi som voksne gør i vores hverdag hvorimod børnene gør det hele tiden. Så der skal noget overvindelse til, før de springer hen over gulvet. Men når de så gør, så griner vi simpelthen så meget. For det er så sjovt at få gang i disse faktisk barnlige bevægelser.

Udover at prøve nye ting af og teste egne grænser, dyrke musikalitet og bevægelse, bruger de fleste voksne som starter til ballet, dansen som en motionsform.

– Man behøver slet ikke have hverken ambitioner om at blive balletdanser eller have nogen som helst erfaring med dans for at starte her. Men de siger som regel, at de ikke går i høje hæle dagene efter træning. For det er hårdt, det her. Især for læggene, smiler hun.

Balletkompagniet

Balletkompagniet blev startet af Helle Kleis. Man kan starte hos Balletkompagniet når man er 2 år og blive ved ind i voksenalderen.

Balletkompagniet har et juniorkompagni for de allerdygtigste som optræder.

Der er en stor juleforestilling hvert år som alle deltager i og der er afslutning med diplomoverrækkelse hver sommer, hvor alle hold også optræder.

Derudover deltager Balletkompagniet i Det Konge Teaters Store balletskoledag på Gamle Scene for alle private balletskoler

ÅBNINGSRECEPTION:

Søndag den 2. februar åbner Balletkompagniet dørene i Pejsegaarden og viser lokalerne frem. Det foregår mellem kl 12 og 15.