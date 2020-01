Borgmesteren lyttede

Franciska Rosenkilde for bordenden. Flere lokaludvalgsmedlemmer gav udtryk for at Brønshøj-Husum er et slags ”udkantskøbenhavn”, der har svært ved at tiltrække resurser til bl.a. kulturelle aktiviteter. Foto: Kaj Bonne

Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde besøgte i sidste uge Brønshøj-Husum Lokaludvalg bl.a. for at lytte til udvalgets ønsker for den fremtidige udvikling i bydelen i relation til hendes fagområde.

Af Erik Fisker

Lokaludvalget havde to hovedpunkter, der blev fremlagt for borgmesteren. Det ene var planerne om at flytte Kulturhuset til Brønshøj Gamle Skole og i stedet etablere en børnetandklinik i Pilegården, i stedet for den planlagte placering i den gamle skole. Kulturudvalgsformand Kirsten Møller gav en redegørelse for Lokaludvalgets ønske om et mageskifte og fremhævede muligheden for at skabe en helhed for kultur og aktiviteter omkring Brønshøj Torv.

Franciska Rosenkilde betegnede visionen som et kæmpeprojekt, der også ville blive dyrt, men hun fornemmede, at der p.t. var en almindelig politisk velvilje for projektet. – Det næste skridt er, at projektet indgår i ”overførselssagen”, der forhandles i det tidlige forår. Her er der ansøgning om 1,5 mio. kr. til en forundersøgelse, og hvis pengene bevilges, starter en proces, der måske kan realisere projektet. Bevilges pengene ikke, tror jeg ikke, der er nogen fremtid for projektet, sagde borgmesteren og tilføjede, at hun håbede pengene blev bevilget.

Også fremtiden for Bellahøj Friluftsscene blev drøftet. Lokaludvalgsformand, Hans S. Christensen, kunne glæde sig over at renoveringen af Friluftsscenen ser ud til at blive gennemført i løbet af foråret, men sagde også at bydelen skal have hjælp til aktiviteter og udvikling af scenen.

– Det er en god idé, at alliere sig med Kultur Nord. Der kan søges midler centralt til aktiviteter, og det er mit indtryk, at Kultur- og Fritidsudvalget på Rådhuset gerne vil give midler til kultur i de enkelte bydele, sagde Franciska Rosenkilde. Hun blev suppleret af sin direktør, Thomas Jakobsen, der sagde at det er bydelens ansvar, i samarbejde med Kultur Nord, at friluftsscenen vil blive anvendt.

Fra Lokaludvalgets side blev det også fremført, at der skal skabes liv og tryghed omkring Bellahøj samt at københavnske festivaler, fx jazz og opera, kunne komme til Bellahøj og bydelen.