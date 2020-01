Brønshøj Kirke tilbyder serviceeftersyn for ægtepar

Sognepræst Peter Nejsum - her til Sommerfest i Præstegårdshaven. Lodsedlerne omkring halsen kan næppe relateres til ægteskabet - og dog. Foto: Kaj Bonne

- Det er med ægteskabet, som det er med bilen: engang imellem skal det til service.

Af Erik Fisker

– Det er med ægteskabet, som det er med bilen: engang imellem skal det til service. Sådan lyder det fra Brønshøj Kirke, der lørdag den 18. januar, kl. 10-15 afholder 50.000 kilometers eftersyn for alle ægtepar.

– Nogle gange skal vi se på vores ægteskab og overveje, om der er noget, der skal smøres, eller et tændrør, der skal skiftes, for nu at blive i billedet. Det er altså ikke, fordi der er noget, der er i stykker – men for at passe på det, som er noget af det vigtigste i verden, siger sognepræst Peter Nejsum.

Sammen med Line Bram, eksamineret sexolog, vil han stå for denne workshop om kærlighed og samliv. Der vil i pausen blive serveret en frokost, og derfor er tilmelding nødvendig. Frokosten koster kr. 100,- pr. par. Tilmelding skal ske senest onsdag den 15. januar til kirkekontoret.