Brønshøj kunne ikke kurere ”HIK-ken”…

Brønshøj-spillerne i blåt blev ofte statister i de veloplagte HIK-eres hurtige kombinationer. Foto: Thomas Løser

Lørdag skulle Brønshøj Boldklub (BB) forsøge at følge op på premieresejren over Skovshoved i optakten til forårssæsonen i 2.division Øst. Det gik dog helt galt mod HIK, som drog fra kunsgræsbanen i Tingbjerg med en storsejr på 5-0

Af Redaktionen, redigeret

Gæsterne var tydeligvis helt klar fra begyndelsen, og allerede efter et minuts spil blev et farligt indlæg afværget. Senere i første halvleg fik gæsterne straffespark, og ironisk nok var det den tidligere BB-spiller Frederik Emil Andersen, som satte målfesten i gang, fortæller Brønshøj Boldklubs udsendte medarbejder Christian Haslund.

Syv minutter før pausen fik BB sin bedste mulighed i kampen. Men et ellers kanonhårdt spark af Lars Emil Juel Andersen blev blokeret, og på det efterfølgende kontraangreb øgede kantspillere Josef Moussa til pausestillingen 2-0 til HIK.

Klasseforskel i anden halvleg

Efter sidebyttet var der regulær klasseforskel, og efter blot seks minutter spil af anden halvleg stod der 4-0. Målskytter var Andreas Lissau og (nok engang) Frederik Emil Andersen.

Herefter fik BB mere spil, men uden at komme på måltavlen, og med 20 minutter tilbage kunne Jakob Skovgaard øge til 5-0 og dermed fuldbyrde storsejren på et flot frisparksmål, som var selveste Christian Eriksen værdig. Det er naturligvis bekymrende at tabe en træningskamp på hjemmebane med 5-0, men allerede i den kommende weekend er der mulighed for at få tanket ny selvtillid, når lokalrivalerne Vanløse kigger forbi i det traditionsrige ”Slaget om Slotherrensvej”. HH

Brønshøj – HIK: 0-5 (0-2) Brønshøj – HIK: 0-5 (0-2)

Opstilling – Brønshøj:Kasper Vilfort (46. Oliver Korch) – Jacques Bang Sørensen, Jamil Fearringon, Simon Richter – Lars Emil Juel Andersen, Lucas Petersen (13. Casper Löween Jensen (56. Oliver)), Festim Mustafi, Mads Rønne (58. Andreas Christensen), Jonathan Kjær – Gustav Therkildsen, Kevin Bechmann Timm (46. Mikkel Bo Eriksen (79. Nicolaj Fallentin))Mål:0-1: Frederik Emil Andersen, straffe (25.)0-2: Josef Moussa (39.)0-3: Andreas Lissau (48.)0-4: Frederik Emil Andersen (51.)0-5: Jakob Skovgaard (72.)Advarsler:Brønshøj: Mads Rønne (12.) og Jonathan Kjær (31.)[/color-box]