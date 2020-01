Design by Kalleshop lukker – men ikke helt

Martine Munksø har mange idéer til nye events på Frederikssundsvej. Foto: Kaj Bonne

Interiør- og livsstilsbutikken Design by Kalleshop på Frederikssundsvej, som Martine Munksø ejer, lukker. Men den forsvinder ikke. I stedet skifter butikken fokus og bliver et sted fyldt med events og kreativitet

Af Gitte Ganderup

Da Martine Munksø, som ejer butikken Design By Kalleshop, lige efter nytår meldte ud at butikken lukker, kom det som et chok for hendes kundekreds som er opbygget gennem næsten fem år.

Men beslutningen har ulmet i 6 måneder og derfor er hun helt klar til at gå videre nu.

– Jeg har jo faktisk overvejet det, siden jeg lagde den første video ud (på facebook, som handlede om at handle lokalt, red.) Jeg har fra starten sagt, at jeg ville lave en økonomisk bæredygtig butik, hvor jeg kunne få en løn og hvor jeg også havde råd til at betale mig fra nogle af timerne, så jeg ikke skulle arbejde hele tiden, siger hun.

Fordi den balance endnu ikke er indtruffet og fordi væksten er stagneret, tager Martine Munksø nu konsekvensen, forklarer hun fra caféen Kaffekontorets som ligger ved siden af Design by Kalleshop lidt endnu.

Butikken skal laves om til et kulturhus, et kontorfællesskab, pop-up butik og et sted for selvudvikling.

– Det er alle de ting, som var allerfedest at lave i butikken, siger hun.

Bevidst forbrug

For selvom Design By Kalleshop har haft en rigtig fin vækst og har en stabil kundekreds, er tiderne skiftet. Kunderne er blevet mere miljøbevidste og forbrug er blevet mere bevidst.

Det både oplever og føler Martine også selv.

– Jeg sælger jo en luksusvare på den måde, at jeg sælger noget vi i virkeligheden godt kunne leve uden. Det kan jeg høre på mine kunder, at det er de også begyndt at skrue ned for med omtanke for miljøet. Og det synes jeg sådan set er det rigtige at gøre. Jeg har også selv følt det med at være butiksdrivende meget dobbelt, for jeg er også miljøbevidst.

Flere af de gode ting

Der er ophørsudsalg i butikken i januar og der kommer mange kunder som dagen lang spørger til beslutningen om at lukke og hvad fremtiden byder på.

Der er mange idéer som er på plads selvom det ikke har et navn endnu.

– Det bliver allermest noget med musik og en lille drink. Det er de ting, som jeg selv synes er for fedt. Men jeg har også forfatteraftener, vinsmagning og samarbejder med forskellige brands på programmet, fortæller Martine og tilføjer, at hun også er vild med alle de andre events som hun sætter op.

– Jeg får mange tips og idéer fra mine kunder. De er rigtig gode, men jeg ville aldrig sætte noget op, som jeg ikke selv kunne lide eller ville deltage i, siger hun.

På den måde vil stedet stadig rumme ånden fra Design By Kalleshop hvor det også udelukkende var Martine som valgte hvad butikken skulle indeholde.

Prøv noget nyt

Det er ifølge Martine selv typisk, at hun breder sig ud over mange genrer og holder døre åbne.

– Mine kerneværdier er kreativitet, spontanitet og frihed. Og derfor skal jeg ikke drive butik mere men i stedet arbejdet med det som var allersjovest fra butikken, nemlig de mange events.

Da Martine for 5 år siden udviklede idéen til butikken sammen med sin mand Kalle, havde hun en tro på, at denne idé ville hun holde fast i. Butikken skulle blive stabil.

– Jeg havde i mange år en idé om, at jeg var lidt umoden, fordi jeg ikke blev i mine jobs som skolelærer i mere end to år. Og derfor sagde jeg til Kalle, at nu skulle jeg også se at blive voksen og køre denne butik. Men drift er ikke en del af min personlighed. Jeg kan ikke lade være med at udvikle idéer og drømme, siger hun og tilføjer, at hun i alle sine tasker har notesbøger med idéer, tanker og mindmaps på projekter som for 95% vedkommende ikke er blevet til noget.

– Og det skal de heller ikke. Men jeg har brug for at drømme, være kreativ og udvikle.

Og derfor er der plads til alt muligt i Martines lokaler.