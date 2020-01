Det glæder vi os til i 2020 på ECV

Mads Faber Henriksen. Foto: ef

- Vi glæder os til en masse nye spændende aktiviteter på EnergiCenter Voldparken i 2020, skriver lederen af Frivilligcentret, Mads Faber Henriksen i sin nytårshilsen

Af Redaktionen, redigeret

Vi glæder os også over, at ECV i hele 2020 har fået værtskabet til feriecamp, som tilbyder oplevelser til børn og unge i lokalområdet. Med EnergiCenter Voldparkens tætte samarbejde med foreningerne og de boligsociale projekter i Husum og Tingbjerg håber vi, at flere lokale børn og unge matches med foreningerne, så det ikke bare er underholdning i ferien, men noget som børnene skal starte til om mandagen og hele sæsonen igennem som en del af et fællesskab på EnergiCenter Voldparken.

Traditionen tro åbner det Økologiske Folkekøkken torsdag den 12. marts og kører hver torsdag på nær helligdage indtil juni med vores trofaste og uovertrufne frivillige. Som et supplement til den frivillige sociale indsats har ECV lavet et samarbejde med Husum for Alle og Socialforvaltningen, hvor en gruppe unge fra lokalområdet hjælper til og får deres første erfaringer med ”rigtigt arbejde” som lommepengejobbere med at gøre klar til de ugentlige folkekøkkener.

Og vi skal ikke bare være sammen omkring mad. Vi skal også blive rigtig skrappe til at lave det. I 2020 afholder vi den første Kokkeskole for Børn med Energicentrets egne madeksperter fra Det Økologiske Folkekøkken på EnergiCenter Voldparken.

Vi skal heller ikke bare lave maden, vi skal også dyrke den. Vi glæder os til en ny sæson af byhavekurset, hvor børnefamilierne får jord under neglene og får mulighed for i fællesskab lærer at dyrke egne grønsager, som de tilbereder og spiser sammen med Det Økologiske Folkekøkkens dygtige køkkenchef.

Hvad er en Naturby uden en bondegård med dyr og hjemmedyrkede sprøde grønsager? I foråret glæder vi os at lave en midlertidig bondegård på ECV og invitere i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg alle til Bondegårsdag på ECV. Vi skal bringe natur- og madoplevelser helt ned i øjenhøjde for bybørnene, klappe en ged og lave sin egen pizza af urter fra byhaven.

Musik skal der til og i 2020 planlægger ECV fire koncerter på EnergiCenter Voldparken med spændende kunstnere i samarbejde med Lavuk Entertainment efter konceptet Mad og Musik.

På EnergiCenter Voldparken skal alle kunne være en del af fællesskabet. I samarbejde med Lavuk Entertainment som arbejder med psykisk og fysisk handicappede, vil vi invitere alle børn fra lokalområdet og fra hele København til børnefestival, hvor børn og familier hygger sig og får oplevelser sammen. Der vil være mulighed for at møde de foreninger, som har aktiviteter for børn på ECV og der vil være musik og en fed madevent med Det Økologiske Folkekøkken.

Frivillighed er stadig hjørnestenen i arbejdet på EnergiCenter Voldparken både dem som tager en tørn i foreningerne, i folkekøkkenet, i bestyrelserne og dem som gerne vil gøre det de brænder for. Derfor glæder vi os til at hjælpe flere frivillige i gang med aktiviteter under Aktivitetsforeningen på EnergiCenter Voldparken. Vi har over årene set mange gode aktiviteter blomstre frem under Aktivitetsforeningens paraply.

Vi glæder os ikke mindst til, at vi i 2020 skal i dialog med politikerne og vores mange foreninger og samarbejdspartnere om EnergiCenter Voldparkens fremtid. EnergiCenter Voldparken er groet nede fra på frivillig energi og gode viljer fra politikere, forvaltninger og samarbejdspartnere. I dag er EnergiCenter Voldparken både en solid driftsorganisation og et sted som hele tiden udvikler nye tiltag til gavn for lokalområdet. Nu er tiden blevet moden til at formalisere samarbejdet med en ny fireårig aftale.