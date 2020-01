Det læste Brønshøj-borgerne om i 2019

Illustration af den kommende metrostation på Frederiksberg Allé - måske kommer samme syn til Brønshøj Torv. Årets mest læste artikel på BHA’s hjemmeside. Foto: Illustration: Metroselskabet/Cenario

Et tilbageblik på, hvad der interesserede vores læsere på nettet i 2019

Af Henrik Hvillum

Vi har kigget lidt på, hvad der blev læst på avisens hjemmeside www.bha.dk. Specielt én sag optog tilsyneladende Brønshøj-borgerne mere end noget andet:

De konservative i København ønskede en metrostation til Brønshøj, og derfor ønskede man hurtigt svar på, om der var økonomi til at gennemføre projektet.

– Vi konservative ønsker en Metro til Brønshøj, og vi ønsker en hurtig beslutning, idet kommunen aktuelt har en likviditet på 12 mia. kr., så derfor skal beslutningen tages, mens der er penge, og inden kommuneplanen for de kommende fire år skal vedtages efter sommerferien, sagde de Konservatives politiske leder i København, Jakob Næsager i marts.

Metroen i københavnsområdet blev jo større i 2019, da man i september åbnede Cityringen. Indtil videre er der ikke noget metrostop i Brønshøj, men der er tilsyneladende en vis politisk vilje til, at der kan ske en udvikling i sagen på et senere tidspunkt.

Døden er tabu

Nummer to på listen omhandlede et mere eksistentielt emne, eller måske rettere det modsatte; nemlig døden.

I Danmark er der uddannet 24 sorgrådgivere. Kirsten Bærentzen fra Brønshøj er en af dem. Hun har blandt andet en sorggruppe sammen med præst Peter Nejsum i Brønshøj Kirke, en sorggruppe for børn på en skole i Herlev og derudover er hun privatpraktiserende sorgrådgiver på hjemmeadressen Kabbelejevej 40.

Særligt for børn og unge kan det være svært at finde fodfæste i tilværelsen, når et nært familiemedlem er afgået ved døden. Mange bliver mødt med en ”mur af tavshed” af/fra omgivelserne. Langt hen ad vejen skyldes det, at vi danskere generelt ikke er ret gode til at tale om døden.

– Det kan føles som et dobbelttab. Først mister de for eksempel en far eller mor, og derefter mister de retten til at tale om afdøde. De efterladte skal have mulighed for at have deres afdøde med i deres fremtidige liv, så de stadigvæk kan danne og skabe retning for os, sagde Kirsten Bærentzen til Brønshøj-Husum Avis tilbage i marts måned.

Populær bager sagde stop

Nummer tre på hitlisten var et emne af lokal karakter. Bagermesteren Michael Nielsen fra Bagerhjørnet på Mørkhøjvej 103 valgte at sælge sin forretning efter 27 års tro tjeneste.

Han købte butikken i maj 1992 og leverede brød til fire brødudsalg, kontorer, firmaer m.m. samt naturligvis til butikken i Mørkhøj indtil salget i februar 2019.

– Det er svært at give slip, men på grund af arbejdet som bager har jeg fået slidgigt i både skuldrene og hænderne og skal nu gennem en række operationer. Bagefter skal jeg ikke tilbage til bagerfaget men skal omskoles – og vil meget gerne have noget med hunde at gøre, fortæller Michael Nielsen, der selv har schæferhund i forbindelse med lukningen.

Her på Brønshøj-Husum Avis er vi naturligvis glade for, at I har lyst til at læse vores artikler om stort og småt i lokalområdet. Fortsæt endelig med det i 2020. Rigtig godt nytår!