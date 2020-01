Det sker i kirken uge 3

Fra brylluppet i Indien. Foto: Anna Kouri

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Gudstjeneste for ældre

Tirsdag den 21. januar, kl. 11 er der igen ældregudstjeneste i Bellahøj Kirke. Gudstjenesten er lidt mere uformel, man kan få lov til at blive siddende, og præsten kommer rundt med nadver. Og så spilles der orgel til salmerne denne dag i Bellahøj Kirke.

Kirkefrokost og sporvogne i Tingbjerg Kirke

Onsdag den 22. januar er der kl. 12 kirkefrokost, gudstjeneste kl. 13 ved Mette Basbøll og kl. 13 holder Ole Hildebrandt 2. del af et spændende foredrag: På strejftog med sporvogn gennem København med billeder fra gamle dage i en helt anden tid, hvor både huse og veje så anderledes ud. Man kan sagtens hoppe på 2. del af den gode historie. Tilmelding til frokost til kirketjeneren senest den 17. januar.

Børnegudstjeneste med FDF Utterslev

Der er børnegudstjeneste med FDF’erne i Bellahøj Kirke onsdag den 22. januar, kl. 17. Det skal handle om tro. Hvad vil det sige at tro? – Vi skal selvfølgelig trække nogle linjer til, hvad Jesus og Paulus siger om tro i Biblen, men vi håber også på at blive klogere på sagen efter at have talt med FDF’erne – og hvem der ellers har fået lyst til at komme til gudstjeneste. For der er altid mere at sige om det at tro, siger Asser Skude og Johanne Haastrup, som er præster og værter ved denne gudstjeneste, hvor alle er velkomne, også til fællesspisningen bagefter.

Musik styrker barnets udvikling

Babysalmesang og rytmik og salmer i Bellahøj Kirke er også en lille oase af nærvær og ro i en travl hverdag. Der leges, synges og bevæges sig med fokus på de små børns behov og udviklingstrin. Der bliver brugt rasleæg, faldskærme, trommer og andre rekvisitter, der stimulerer børnenes motorik, sanseindtryk, fokus og fantasi. Efter rytmikken er der tid til hyggestund med kaffe/te/saft og lidt at spise, hvor børnene har mulighed for at lege sammen. Man er også meget velkommen til at tage madpakke med.

Undervisningen varetages af konservatorieuddannet musikpædagog, sanger og pianist Anette Riis. Der starter nye moduler med babysalmesang fredag den 24. januar og rytmik og salmer lørdag den 25. januar. Tilmelding er nødvendig på Bellahøj Kirkes hjemmeside: www.bellahoejkirke.dk

Et børnehjemsbarn fortæller

Menighedsplejen ved Brønshøj Kirke inviterer igen til eftermiddagsmøde. Det sker tirsdag den 21. januar, kl. 14 i Brønshøj Sognehus, hvor Margrete Groes fortæller om sin barndom og ungdom som børnehjemsbarn i København. Hun er født udenfor ægteskab af en tysk/jødisk mor, der i 1935 flygtede til Danmark.

Fredagsmøde om Indien

Ved Fredagsmødet i Husumvold Kirke fredag den 17. januar, kl. 14-16 er temaet ”Mit indiske bryllup – et møde med Indien. Anna Kosury inviterer på en personlig rejse ind i den indiske kultur. – Nyheden om vores forestående bryllup sendte chokbølger igennem min mands familie. Jeg var ikke inder og jeg havde ingen kaste. Aldrig før var en pige fra en anden kaste blevet accepteret af familien. Et par dage før brylluppet kom 50 familiemedlemmer for at se mig an. Plus halvdelen af nabolaget. Kunne de godtage hende den hvide pige fra det kolde nord, spørger Anna Kosury.

Fredagsmøderne er hyggeligt samvær, foredrag og fællessang. Eftermiddagen begynder med en kort andagt.

Gudstjenester uge 3:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 19/1, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Tirsdag 21/1, kl. 11:

Ældregudstjeneste

v/ Johanne Haastrup

Onsdag 22/1, kl. 17:

Børnegudstjeneste

v/ Asser Skude

Torsdag 23/1, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 19/1, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 19/1, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 19/1, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 22/1, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 19/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 19/1, kl. 11:

Højmesse

Søndag 19/1, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 19/1, kl. 10: Højmesse v/ Morten Miland Samuelsen