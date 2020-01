Droner på nattehimlen over Brønshøj og Husum

En at HOFOR´s droner over København. Foto: HOFOR

Hvis man ser et udefinerbart flyvende og lysende objekt på nattehimlen i Brønshøj, Husum eller Vanløse her i julen eller begyndelsen af det nye år, så skal man ikke blive bekymret. Det er hverken en ny julestjerne eller en UFO. Det er blot en af HOFORs droner, der bruges til at finde lækager i fjernvarmenettet.

Af Randi Salzwedell

Under København løber næsten 3000 kilometer fjernvarmerør. Det er mange kilometer rør at holde øje med – også hvis der går hul et sted. Derfor har HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, taget en lidt utraditionel teknologi i brug i kampen for at finde utætheder og varmetab i rørene. I december 2016 fløj HOFOR med droner over Vanløse, Brønshøj og Husum første gang. Her fandt man 44 lækager, som man siden har fået kigget på og repareret. Nu, her tre år efter, sender HOFOR dronerne i vejret igen over bydelen for at se, om der er flere huller, der skal repareres.

Dronerne er udstyret med et varmesøgende kamera og tager kun termiske billeder, der viser, hvor der er unormalt høje temperaturer i undergrunden og derfor risiko for et varme- og vandtab fra fjernvarmerørene.

Præcist overblik over utætheder

Når HOFOR lægger nye fjernvarmerør, er de udstyret med alarmtråde, som er en nyere teknologi, der kan registrere eventuelle lækager, men da flere af rørene under København er af ældre dato, findes denne mulighed ikke i disse rør. Med dronerne kan man hurtigt få et mere præcist overblik over, hvor der eventuelt er utætheder.

– Det er rigtigt mange kilometer rør, vi skal overvåge og efterse for at finde eventuelle lækager eller utætheder. Mange af rørene løber også under folks haver. Hvis der går hul på et rør, kan det tage tid at lokalisere stedet præcist, og vi risikerer nogle gange at skulle grave op i et større område end nødvendigt. Det er både tidskrævende og dyrt,” fortæller sektionsleder i HOFOR, Bo Jensen Møller.

Derfor sender HOFOR denne vinter og tidlige forår dronerne i luften i flere dele af København, herunder Brønshøj, Vanløse og Husum. På HOFORs hjemmeside vil man løbende kunne holde sig orienteret om, hvornår de præcise flyvninger er planlagt. Dronerne flyver i 80-100 meters højde, og beboere tæt på vil muligvis kunne høre en svag brummen fra dronerne.

FAKTA

Den største drone vejer 8 kg, hvoraf 3 kg er batterier. Den har en diameter på 141cm fra propelspids til propelspids.