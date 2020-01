Det er vigtigt at besøge en (måske) kommende efterskole

Af Erik Fisker

Ud over Efterskolernes Dag, som ligger i september, er Efterskolernes Aften, der afholdes onsdag den 8. januar 2020, kl.18-21 det tidspunkt på året, hvor flest elever er på besøg på landets efterskoler for at se, hvilken skole de skal vælge. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle efterskoler, der afholder Efterskolernes Aften. Tjek derfor den efterskole, der er interesse for, inden man tager afsted.

De ca. 250 efterskoler har naturligvis en række fællestræk, men er også ganske forskellige, så det er vigtigt at komme ud og se skolen og opleve stemningen på stedet.

Det er også afgørende, at man før besøget gør sig klart, hvad man går efter. Er man ikke til morgenløb og flere timers daglig idræt, er det nok måske ikke så smart at vælge en idrætsefterskole, selvom det i nogle år har været trenden blandt mange. På regelområdet kan skolerne hurtigt blive enige om forholdet til euforiserende stoffer, indtagelse af spiritus og mødepligt, men går man et spadestik dybere, kan samværsformen være meget forskellig – måske i nogen grad også præget at den elevgruppe, skolen tiltrækker.

Det er forskelligt, hvilke klassetrin skolerne tilbyder. Nogle skoler tilbyder kun 10. klassetrin, mens andre tilbyder både 8., 9., 10. og 11. klassetrin. På nogle efterskoler kan man være elev flere år i træk. Alle elever, der har afsluttet 7. klassetrin, kan optages på en efterskole.

FAKTA FAKTA

30.069 unge startede i skoleåret 2019/20 på efterskole. Det er det højeste antal nogensinde.Yderligere oplysninger på www.efterskolerne.dk/[/color-box]