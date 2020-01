EM i et større perspektiv

Både Brønshøj og Husum Boldklubber var blandt deltagerne til EM-mødet på Københavns Rådhus. Foto: Sofie Reimer

Den store interesse for EM i fodbold skal bruges positivt og ses i et større perspektiv, mener man i Dansk Boldspil Union (DBU)

Af Henrik Hvillum

Derfor havde man onsdag 15. januar inviteret 30 københavnske idrætsforeninger, blandt dem Brønshøj Boldklub og Husum Boldklub, til møde om frivillighed, piger og kvinders deltagelse i fodbolden, fodbold i storbyen og fodbold for inaktive voksne.

Der var ligeledes deltagere fra såvel det hollandske fodboldforbund (KNVB) og det norske (NFF), som bidrog til at sætte EM-værtsskabet i perspektiv, således at den store opmærksomhed ved sommerens EM-kampe kan bruges som en løftestang for klubudvikling og efterlade et positivt og blivende aftryk til glæde for fodbolden og foreningslivet i København, som det beskrives i pressemeddelelsen forud for arrangementet.

EM er en kæmpebegivenhed

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde glædede sig over, at så mange foreninger villle være med til at skabe aktiviteter for københavnere i alle bydele.

– EM til sommer bliver en kæmpe begivenhed, som skal kunne mærkes i hele byen fra Amager til Tingbjerg. Derfor er det dejligt, at så mange foreninger og klubber har meldt sig på banen og vil samarbejde med Københavns Kommune og DBU København om aktiviteter og arrangementer, der udover at involvere københavnerne under slutrunden også skal have en positiv effekt på det københavnske foreningsliv, efter fodboldstjernerne er rejst hjem igen, siger hun.