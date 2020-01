En krimifortælling med rod i virkeligheden

Når vintermørket sænker sig den 15. januar kan man høre en velfortalt krimifortælling fra scenen i Pilegården. Foto: Pressefoto

Onsdag d. 15. januar kl. 19.30 byder Kulturhuset Pilegården på en velfortalt krimiaften med fortælleren Hans Laurens

Af Redaktionen, redigeret

Mordet på Peter Bangsvej i 1948 bliver en besættelse for den smukke og talbegavede studerende Inge, da hun læser om det på en grå regnfyldt ferie på Vestkysten med familien. Hun ser med det samme ukendte detaljer og mønstre og udvikler sin egne teorier, som viser sig at være ikke helt ufarlige.

Der er skrevet et helt bibliotek om dobbelmordet på Peter Bangsvej i 1948. Der findes masser af facts og endnu flere konspirationsteorier. Det er uden tvivl det mest berømte mord i Danmark, og man kunne spørge om der overhovedet er mere at sige – det viser sig, at det er der.

Altid god for en usædvanlig historie

Hans Laurens er Danmarks krimifortæller. Han er en elegant fortæller, der repræsenterer moderne fortælling og fortælling som mundtlig litteratur. Han fortæller sine historier, som kredser om livets, til tider skæbnesvangre valg. Hans historier er mere i familie med Dickens og Dostojevskij end den traditionelle krimis detektivhistorier inspireret af Sherlock Holmes. Hans Laurens er altid god for en usædvanlig historie, der som alle gode historier har rod i virkeligheden.

Forestillingen varer 80 min inklusiv pause og bliver i øvrigt optaget til lydbogsforlaget Mofibo, som er det eneste sted, du kan høre Hans Laurens historier, med mindre man selvfølgelig kigger forbi en af hans magiske livefortællinger, som denne i Pilegården.

Fakta:

Billetter koster 150 kr. / 100 kr. for studerende / 75 kr. for unge under 25 år.

Aldersgrænsen denne aften er 15 år.