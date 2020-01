Endeligt nej til letbane til Brønshøj

Brønshøj skal have en Metro. Derfor ønsker vi konservative definitivt at få stoppet alle planer om en letbane til Brønshøj og Husum

Af Jakob Næsager, gruppeformand og politisk leder, C, Borgerrepræsentationen

Brønshøj skal have en Metro. Derfor ønsker vi konservative definitivt at få stoppet alle planer om en letbane til Brønshøj og Husum.

Sidste torsdag i januar skal Borgerrepræsentationen tage endeligt stilling til kommuneplanen for de kommende fire år. Det bliver et væsentligt “slag” for at få lagt letbanen endeligt i graven. Vi konservative stiller forslag om, at alt arbejde med en letbane i København stoppes. Vi ønsker en ny Metrolinje til de tre B`er: Bispebjerg, Bellahøj og Brønshøj, og naturligvis videre til Husum.

Ved afstemningen i Borgerrepræsentationen vil vi kunne få klarlagt, hvem der arbejder for en Metro til Brønshøj, og hvem der vil spise Brønshøj af med en letbane.