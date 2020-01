Fællessang i Brønshøj Sognehus

Kirsten Lund Larsen. Foto: Peter Høvring

Efter sidste års succes med Sommersang i sognehuset er Brønshøj Kirke nu klar til at præsentere Fællessang i sognehuset. Første gang er torsdag den 16. januar, kl. 17, og i første omgang vil det finde sted én gang om måneden til og med april.

Af Erik Fisker

– Fællessang skaber glæde og fællesskab. Det er bevist, at man bliver glad af at synge, for det frigiver endorfiner, kroppens egne lykkehormoner. Og så er det fællesskab, at man synger de samme ord og får udtrykt de store følelser. Gennem sangen kan man udtrykke sine følelser på en anden måde. Det er derfor, at sange tit berører kærlighed, sorg, hjemlængsel – og det kan give en styrke og samhørighed, siger næstformanden i menighedsrådet, Kirsten Lund Larsen, der også er med til at arrangere fællessangene.

Alsang 2020

Fællessangsarrangementerne lægger op til det store landsdækkende Alsang 2020, der både markerer 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark og 75-året for befrielsen. Før genforeningen og under besættelsen var sangen noget af det, der også bandt folk sammen. – Det viser, hvor stærk en sang kan være. I Sønderjylland og under besættelsen var det en styrke, at man kunne synge de samme sange, for dermed kunne man udtrykke de samme følelser. Det er da også en af grundene til, at sange lever i bevægelser som kirken, højskolerne og i arbejderbevægelsen, siger Kirsten Lund Larsen og citerer en verslinje fra Julies sprog, som Benny Holst skrev i 1976:

»Det er lettest at holde et folk i skak

som slet ingen sange har.«